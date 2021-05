Alfonso Bullón de Mendoza: "La Universitat és la gran aventura intel·lectual"

La relació entre la naturalesa de l'ésser humà i aquest tsunami tecnològic que ens inunda passa perquè l'educació a les aules universitàries sigui integral, tècnica, humanística, holística i centrada en els valors que ens distingeixen de les intel·ligències que nosaltres mateixos construïm. Una educació que advoca per la posada en valor d'una tecnologia que ha vingut a quedar-se, però sense oblidar la naturalesa de l'ésser humà. Per a Alfonso Bullón de Mendoza, historiador i president de l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP): "la Universitat ha de formar tècnics, però també persones. Per això, els continguts humanístics són fonamentals. A més, la Universitat ha d'aportar investigació, i aquesta és la gran diferència".

En aquest paradigma, la Universitat CEU San Pablo sap exactament quin lloc ocupen les tecnologies: "Al principi del confinament ho van ser tot. Els mitjans tècnics van poder brillar en tota la seva esplendor, però avui és la normalitat. Tothom assisteix a classe: alguns en setmanes alternatives, però els alumnes que no assisteixen a classe poden fer-ho gràcies a la filmació de tres càmeres. Ara, tècnicament es pot convidar un superespecialista o un professional i l'alumne que està malalt pot seguir-lo igualment".

Instal·laciones de CEU San Pablo / ARXIU



Formar persones

Alfonso Bullón de Mendoza destaca que des del punt de vista quantificable en totes les titulacions de grau hi ha 18 crèdits per garantir l'educació en matèries com l'antropologia o doctrina social de l'Església€ encara que cada assignatura inclou coneixements al respecte. La formació humanística és transversal per a totes les carreres. No obstant, hi ha un repte fonamental, i és el de seguir sent universitaris. "Les tecnologies canvien i hem d'estar a la punta de tot. Per això necessitem un temps de reflexió. La universitat és una gran aventura intel·lectual i hem d'avaluar quins coneixements es transmeten i com ho han de fer. Des del punt de vista intel·lectual és un intent d'actualitzar-se aprofitant els avenços i seguir sent universitat com a lloc de trobada i de reflexió", apunta.

Deia Fra Luis de León, segurament no sense certa vehemència, que "els pastors seran brutals mentre les ovelles siguin estúpides". Per això, deixar en mans del mer arbitri la formació de les generacions del futur és tan poc responsable com poc intel·ligent. Per això, hi ha aspectes que el CEU cuida des del principi, perquè el desenvolupament personal dels alumnes estigui complet. "CEU San Pablo aporta uns mentors que conviden els alumnes a reflexionar sobre com es veuen ells el dia de demà, com fer un currículum, com treballar en equip o com tenir un pensament crític per desenvolupar-se en el món empresarial que la societat ens demana: persones que siguin capaces de liderar el canvi, de comprometre's amb la millora del nostre món. Es tracta de dotar-los d'eines per enfrontar-se al que els depara el futur", afegeix Alfonso Bullón de Mendoza.

I és que Ser Universitat és ser una comunitat internacional, en el sentit d'universalitat, que és inherent a l'origen de la Universitat. Una Universitat ho és perquè reuneix una globalitat de sabers, la transversalitat i la multiculturalitat en són part essencial. No hi ha Universitat sense intercanvi intel·lectual, sense cooperació internacional.