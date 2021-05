L’Ajuntament de Manresa ha tancat amb èxit la primera edició del programa de voluntariat SOS Mentoring per ajudar les petites empreses a fer front a la crisi de la covid. La convocatòria del 2020 ha captat 11 nous mentors i s’han format 14 parelles de mentoring. A Manresa el programa és gestionat pel Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), amb el suport de la Diputació de Barcelona. La ciutat s’ha sumat a aquesta iniciativa, que parteix de la Fundació Autoocupació, en què persones empresàries i directives amb experiència ajuden de manera voluntària el col·lectiu d’autònoms i microempreses a prendre les decisions necessàries per afrontar la crisi per la covid per contenir-ne l’impacte i projectar la continuïtat de les seves activitats professionals i empresarials.

El CEDEM aposta per programes que ajudin a la consolidació d’empreses de recent creació i, arran de la crisi de la covid, s’ha considerat que SOS Mentoring podria donar resposta per afrontar la crisi en un període curt de temps. És un programa que ha aportat a la cartera de serveis disposar de més eines per donar suport a les empreses del territori. Les dades del 2020, 11 mentors i 14 parelles de mentoring, situen Manresa com el segon municipi de la província amb més relacions de mentoratge establertes, darrere del Consell Comarcal del Maresme.