L’empresa bagenca Masats ha estat seleccionada per Stadler Rail Valencia per al subministrament de les portes de quinze trens elèctrics per a les línies del metro del Vallès, adjudicats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Stadler Rail. Els combois estan integrats cadascun per quatre cotxes, d’ample de via internacional.

La comanda inclou 360 portes de passatgers més 60 portes de cabina automàtiques, segons explica l’empresa ubicada a Salelles. Es tracta, doncs, d’un total de 420 equips, que «milloraran la facilitat d’accés als trens, i els temps d’entrada i sortida dels passatgers», destaca Masats.

Les portes de passatgers son de tipus lliscant elèctriques dobles 00Gc, molt equipades, amb les quals Stadler ha buscat «la màxima disponibilitat i informació al passatger. Es tracta de portes d’alta fiabilitat i seguretat», apunta l’empresa.

Les portes les fabrica Masats a la seva planta de Salelles, i incorporen les més modernes mesures de seguretat. La porta de cabina incorpora un mecanisme innovador, que fa un moviment pendular que tanca i enclava la porta cap amunt, a més d’aportar un aïllament acústic i tèrmic per oferir al maquinista més confort.

Els trens permetran absorbir el creixement de passatgers derivats de l’allargament de servei a Terrassa i Sabadell, i augmentar les freqüències de servei.