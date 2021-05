La multinacional nordamericana Dayco ha anunciat a la plantilla de la seva fàbrica bagenca la intenció de culminar un tancament progressiu de la planta a finals del mes de febrer de l’any que ve, quan acabi l’any fiscal. Així ho ha fet saber recentment a la direcció de la bagenca el president d’operacions de la divisió Hybrid Solutions de la multinacional.

Segons ha notificat la fàbrica als treballadors en un comunicat, al qual ha tingut accés aquest diari, els motius que al·lega la companyia són productius i econòmics, i tenen a veure tant amb la situació del mercat de l’automoció, del qual Dayco (l’antiga Cremsa) és proveïdor, com la situació del grup en general i de la planta de Torroella de Baix en particular. L’empresa avança que la recuperació del mercat de l’automoció no arribarà fins al 2024, fet que «impossibilita atreure nou negoci per a la planta de Manresa». La tecnologia productiva local, afegeix el comunicat, «no presenta cap avantatge competitiu». Per a l’empresa, l’augment del cost de l’energia genera un desavantatge competitiu ja que la majoria dels clients, apunta la multinacional, es troben a Europa de l’Est, fet al qual s’afegeix la baixa demanda, l’aparició de noves formes de motorització o la concentració de fabricants d’automòbils «que fa que cada vegada hi hagi menys motors, amb menys accessoris i més competitius». Segons Dayco, «s’espera que els marges dels fabricants d’automòbils caiguin fins a la meitat en els pròxims 5 anys».

La multinacional apunta que està «fortament afectada» per aquests factors, fet que està comportant una reorganització de la companyia que ja ha provocat el tancament de dues plantes als Estats Units i la concentració de tres plantes en una, al Brasil.

Quant a la planta bagenca, l’empresa al·lega que està «geogràficament lluny de les plantes de producció de motors tèrmics», fet que repercuteix en els costos de transport. A més s’ha d’afegir, explica la companyia en la comunicació, «la falta de competitivitat per a adquirir nou negoci en els recents processos d’oferta». La baixa competitivitat i unes pèrdues sostingudes en el temps (1 milió el 2018, 2,9 el 2019, 1,1 el 2020 i 1,8 estimats el 2021) «no permeten generar la seva pròpia caixa per a inversions, mentre que la caixa del grup està compromesa amb la supervivència d’altres àrees clau de negoci». En conjunt, en els últims anys, les pèrdues acumulades sumen 17 milions d’euros. La situació crítica de Dayco, que s’arrossega en el temps, ja va comportar una reorganització interna l’any passat. Unes baixes de plantilla que «no han estat suficients per a reconduir la situació», apunta la companyia, segons la qual les projeccions de vendes per al propers any preveuen que els passi dels 16 milions del 2018 a 6,3 aquest 2021.

La multinacional insisteix que «reconeix a l’equip de Dayco Manresa i entén que no és el responsable de les circumstàncies que causen tal decisió» i assegura que «el propòsit és que les conseqüències siguin mínimament traumàtiques per a tots els afectats».

En total, de les 80 persones en plantilla, les afectades pel tancament serien 71, ja que la resta estan dedicades a activitats comercials que es mantindrien, segons ha pogut saber aquest diari. El tancament de la planta es preveu fer de manera progressiva, de forma que culmini el proper 28 de febrer.

UGT, sindicat majoritari al comitè de Dayco Manresa, confia que la situació es pugui revertir. «Negociarem perquè no hi hagi un tancament i se salvi l’empresa», explicaven ahir fonts del sindicat a aquest diari. En els propers dies començarà la negociació entre els representants de la plantilla i l’empresa, que ha declinat donar més detalls fins que no estigui avançada la negociació.

L’origen de la planta de Dayco al Bages, especialitzada en la fabricació de politges de transmissió, va ser, el 1949, la fundació de de Construcciones Radio Electromecánicas SA (Cremsa) a Manresa. El 1967, l’empresa traslladava la seva seu a Sant Fruitós. En diverses fases, l’empresa s’ha anat integrant en grans grups del sector, fins a l’entrada en la multinacional Dayco l’any 2001.