El president de Seat, Wayne Griffiths, va refredar ahir els plans del Grup Vokswagen de situar una fàbrica de bateries a Espanya en insistir que aquesta inversió depèn, primer, que es venguin més cotxes elèctrics al país, i va emplaçar el Govern central a accelerar les ajudes per comprar-los. «Si no es venen cotxes elèctrics a Espanya, no fa falta fabricar-los i no fa falta tampoc una fàbrica de bateries», va subratllar Griffiths durant una trobada online amb periodistes després del llançament del nou model Cupra Born.

El Grup Volkswagen i la seva filial Seat van presentar el març passat un pla per omplir la fàbrica de Martorell de vehicles elèctrics urbans -uns 500.000 a l’any- a partir de 2025, data en què la marca té previst llançar el seu primer cotxe elèctric d’aquestes característiques. Dos mesos després d’aquest anunci i que el Govern espanyol anunciés la constitució al costat del grup alemany d’un consorci per aixecar una fàbrica de bateries a Espanya, Seat es resisteix a donar per fet aquest gran projecte d’electrificació. «Ara que la vacuna ja ha arribat a Espanya i hi ha un ambient d’optimisme és el moment de posar tot això en marxa. Quan es venen cotxes elèctrics, es poden fabricar i llavors es podrà posar una fàbrica de bateries. En aquest ordre», va insistir Griffiths. «Abans de parlar de fàbriques de bateries, venguem aquests cotxes», va dir.

El primer directiu de Seat va lamentar que Espanya estigui a la cua d’Europa en venda de cotxes elèctrics, amb només un 5% -únicament per davant de Grècia-, i va afirmar que les converses que manté en aquests moments amb el Govern central van sobre «com s’arrenca el mercat d’elèctrics» perquè «Espanya no pot perdre el tren de l’electrificació».

Malgrat admetre que el pla del Govern Moves III, per incentivar la compra d’elèctrics, «va en la bona direcció», Griffiths va demanar més rapidesa per fer arribar les ajudes als consumidors, tenint en compte que la mitjana de venda a Europa és d’un 10%. «La meva prioritat és vendre cotxes elèctrics», va assegurar, després de lamentar també que les ajudes triguen més a arribar a Espanya que a d’altres països europeus perquè són les autonomies les que s’encarreguen del repartiment i això allarga els tràmits.

El president de Seat també va advertir que el llançament del primer elèctric urbà per al 2025 no es pot confirmar encara, «ni donar per fet», i va demanar esperar uns mesos per veure com es concreten les ajudes als projectes elèctrics, entre ells la decisió de fabricar a Martorell aquest model.

A més d’augmentar les vendes d’elèctrics, Seat reclama que s’implementin més punts de recarrega a Espanya, ja que també en aquest àmbit el país és a la cua d’Europa. Un altre requisit per facilitar l’entrada del cotxe elèctric en un mercat com Espanya és el seu preu i Griffiths creu que un model com el Cupra Born (amb autonomia de 540 quilòmetres), que s’acaba de presentar, ajudarà. El cotxe sortirà al mercat a un preu «assequible» a partir de 32.000 euros, i a un nivell de lísing similar al d’un León. «Aquest cotxe donarà una embranzida a tota Espanya i a Europa a les vendes del cotxe elèctric», va assegurar.