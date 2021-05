Les empreses immobiliàries que formen part de la sectorial de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) mostren preocupació per la manca de sòl industrial i d’habitatge a la comarca. Així ho van constatar en una reunió de la patronal en què es van plantejar propostes per tal d’augmentar el parc immobiliari, com ara més ajudes de l’administració per promoure l’habitatge i el comerç, així com modificacions puntuals del planejament urbanístic. Per altra banda, es va posar de manifest la necessitat d’impulsar polítiques per crear ocupació i incentivar que la instal·lació de noves empreses i al territori i l’ampliació de les ja existents. Així, consideren que cal crear més sòl industrial i naus, especialment a a la Conca d’Òdena, que s’adaptin a les seves necessitats.