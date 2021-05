L'Institut Català de Finances (ICF) ha iniciat els tràmits per aconseguir la llicència bancària i poder operar com una banca pública a Catalunya per impulsar el finançament i la inversió del teixit productiu. Aquest dijous el DOGC publica l'acord de govern que autoritza l'ICF a constituir la societat 'ICF BANC, entitat de crèdit SAU' si s'obtenen "totes les autoritzacions administratives necessàries", i n'aprova els estatuts. Aquest és un requisit indispensable per demanar la llicència, que pot trigar un any. Convertir-se en banca pública és un dels objectius estratègics de l'ICF i, de fet, en l'última dècada l'organisme ja ha anat adaptant la seva governança i normativa interna per complir amb la regulació de les entitats de crèdit.

L'ICF ja va presentar formalment la petició de llicència bancària al Banc d'Espanya, l'organisme encarregat de validar-la i emetre l'informe preceptiu al Banc Central Europeu per a la seva aprovació, a finals del mes de març. Amb la fitxa bancària, l'ICF tindrà més capacitat per actuar com a banca pública de desenvolupament, arribant a més empreses, posant en marxa nous productes i millorant-ne les condicions. A més, podrà seguir amb les activitats actuals de finançament i inversió d'autònoms, pimes, empreses i entitats. En un comunicat, l'entitat assegura que vol ser un "actor clau que permeti a les empreses créixer, innovar, digitalitzar-se i apostar per models de negoci sostenibles que contribueixin a la transició energètica".