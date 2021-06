Unió de Pagesos celebra que TSJC hagi estimat parcialment el recurs contenciós administratiu que va presentar contra el Decret de dejeccions ramaderes i fertilització i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedent de fonts agràries. El TSJC ha anul·lat l’apartat segon de la Disposició Transitòria Primera, que establia que, si transcorregut un any des de la pròxima modificació o l’ampliació de les designacions de zones vulnerables, el Govern no revisava el programa d’actuació en aquestes zones, aquest seguia vigent sense permetre la implantació de noves explotacions ramaderes ni ampliar la capacitat de les existents que apliquin purins en municipis designats zona vulnerable.

Al recurs presentat l’octubre del 2019, el sindicat considerava «arbitrari» que la «inacció» de l’Administració en la revisió o l’ampliació del programa d’actuació de les zones vulnerables, després d’un any del seu venciment, comportés més limitacions a les explotacions ramaderes que les previstes al nou decret. «Aquest ja limita en pocs supòsits les possibilitats d’ampliació o implantació de noves explotacions que apliquin dejeccions en zona vulnerable», assenyalen des de l’organització agrària. Pel que fa a aquesta qüestió, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha considerat que «aquest règim, més costós que l’establert al mateix decret, no té empara legal i es troba absolutament immotivat, més enllà de pretendre ser justificat, basant-se l’incompliment per part de l’Administració de les seves obligacions. Per aquest motiu, estima en part el recurs i anul·la l’apartat segon d’aquesta disposició transitòria primera.

Unió de Pagesos assegura que seguirà treballant per incorporar millores en la propera revisió del decret i, paral·lelament, en la promulgació d’un decret llei per «deixar sense efecte determinades obligacions a les zones no vulnerables i ajustar-lo estrictament a les obligacions europees en aquestes matèries», a més de «deixar, almenys fins al 2028, l’assoliment de la resta d’objectius ambientals i de gestió agronòmica a les mesures de foment de la Política Agrària Comuna (PAC)».