La presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera, va donar per fet ahir que serà FGC qui operi el servei del tren entre el centre de Barcelona i l’aeroport del Prat. La Generalitat ja va encarregar en l’anterior legislatura a FGC la gestió d’aquesta línia i de fet la companyia ja ha licitat la compra i manteniment de deu trens per 187 milions d’euros. Renfe, però, també ha reivindicat poder operar aquest servei estenent les línies R2 i R4 amb la finalitat de no saturar més els túnels que travessen la ciutat. En una conferència al Col·legi d’Enginyers de Camins, Pardo de Vera va subratllar que dels 6.170 nous llocs de treball per a la renovació generacional del personal de la companyia, al voltant d’un miler seran a Catalunya. Fa poques setmanes, Adif va adjudicar la segona fase de les obres per 64 milions d’euros i un termini d’execució de dos anys. Els treballs inclouen la connexió amb la línia d’ample convencional Barcelona-Vilanova, entre d’altres.