Una dotzena d’empreses s’han adherit en el primer any de funcionament al Mercat d’Intercanvi de l’Anoia. El projecte, promogut per la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) amb la col·laboració de l’Associació del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC), ha consistit en la creació d’un portal web d’economia circular per facilitar l’intercanvi entre empreses. La UEA ha fet un balanç «molt positiu» d’una iniciativa en la qual s’han fet 20 intercanvis de productes de diverses tipologies (material oficina, industrial, mobiliari, entre d’altres) entre empreses i entitats. Els anuncis publicats han rebut més de 200 visites. L’objectiu és ajudar les empreses a encarar la seva estratègia, reduir l’impacte mediambiental i contribuir a la sostenibilitat del territori. El portal web recull la informació relacionada amb l’economia circular, la transició energètica i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També conté el mercat d’intercanvi, un market place que té per objecte donar una segona vida als productes que les empreses ja no necessiten o no utilitzen. Així, al mercat, que inclou una gran diversitat de productes, hi poden participar empreses, entitats i particulars. Per accedir al portal web, es pot fer a través de la següent pàgina: www.economiacircular.uea.cat. La plataforma està a disposició de les entitats i organismes d’Igualada i comarca.