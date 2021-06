A Catalunya es van oferir 4.453 llocs de treball durant el maig, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, un 135% més respecte al mateix període de l’any passat, segons l’Observatori del Treball i Model Productiu. En l’acumulat de l’any, s’han anunciat 14.886 feines, un 17,18% més que entre gener i maig del 2020. En canvi, en els darrers 12 mesos encara s’arrossega un diferencial negatiu. Així doncs, s’han ofert fins a 32.820 llocs de treball entre maig del 2020 i maig del 2021, un 28,8% menys en comparació amb el mateix període de l’any passat. Segons indica l’informe, les ocupacions més ofertes durant el maig corresponen a cuiners (242), oficials i operaris (236) i empleats domèstics (150) i caixers i taquillers (147).

Per sectors, la gran majoria d’ofertes publicades durant el maig corresponen a feines relacionades amb els serveis (un 80,6% del total), seguides de la indústria (7,7%), l’agricultura (5,8%) i la construcció (5,6%). El 0,3% restant correspon a ofertes on no s’ha especificat el sector.

D’altra banda, tres de cada quatre ofertes fan referència a un contracte temporal, mentre que la resta contemplen una relació laboral indefinida o mercantil. Dins els contractes temporals, més d’una quarta part tenen una durada inferior a un mes. Alhora, a gairebé tots hi figura una durada inferior a dotze mesos.

Quant a la dimensió de l’empresa, les pimes concentren la majoria de les noves ofertes de treball. Concretament, les petites empreses (menys de 50 treballadors) han registrat 2.618 noves ofertes de treball, el 58,7% del total, mentre que les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) n’han sumat 795, el 17,8% de la xifra global. Pel que fa a les grans empreses (més de 250 empleats), aquestes han ofert 1.040 nous llocs de treball.

Barcelona concentra gairebé la meitat dels llocs de treball registrats al maig amb 2.605. La demarcació ha vist un augment la publicació de noves ofertes durant el maig d’un 247,8% interanual. El territori on més s’han incrementat les ofertes ha estat Girona, amb 782 (un 371% més respecte al mateix període de l’exercici anterior). A Lleida, la variació interanual ha estat del 20,44%, mentre que Tarragona és l’únic territori amb una variació negativa, del 0,57%.