Els acomiadaments per un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) han repuntat fins a les 1.755 persones durant el maig en relació amb l'abril quan es va assolir la xifra més baixa de l'any, amb 506 afectats. La dada del maig multiplica per 3 la registrada tan sols fa un any, ja que el cinquè mes del 2020, quan encara estava en vigor el primer estat d'alarma, es va tancar amb només 440 acomiadaments per ERO. Segons l'Estadística de regulació d'ocupació que publica l'Observatori del Treball i Model Productiu, en el que portem de 2021 ja han perdut la feina 7.993 persones en un acomiadament col·lectiu. CaixaBank, BBVA o H&M són algunes de les empreses que han anunciat recentment que presentaran un ERO, una llista cada vegada més llarga.

Ja hi ha més de 15.900 persones que han perdut la feina a través d'un ERO des que va començar la pandèmia, més que els acomiadats per un expedient d'extinció el 2012, el pitjor de l'anterior crisi i en el qual van ser incloses en un expedient d'extinció 12.565 persones.

Durant els primers mesos de confinament domiciliari, els ERO registrats al Departament de Treball van augmentar progressivament tot i que no de manera exponencial, amb 128 extincions al març; 340 a l'abril i 440 al maig. Va ser a partir del juny, quan va finalitzar el primer estat d'alarma que els procediments d'acomiadament col·lectiu es van disparar, amb 1.342 extincions en un mes.

Els indicadors van baixar per l'impuls de la represa d'activitat durant l'estiu durant el juliol amb 780 acomiadaments registrats, però van tornar a repuntar a l'agost (1.240). Durant el setembre i l'octubre, es va notar la tímida recuperació i els treballadors que van perdre la feina a través d'un ERO es van quedar en 191 i en 554. A partir de novembre, i amb l'inici de les noves restriccions la dada es fa enfilar a 1.692 i ja no ha baixat de 1.000 des de llavors, amb els 1.006 acomiadaments de l'últim mes del 2020, els 1.064 del gener, els 3.436 del febrer i els 1.232 del març.

A l'abril, els acomiadaments per ERO van caure per sota el miler per primer cop des de l'octubre a Catalunya, una tendència que s'ha revertit amb l'empitjorament de les dades aquest mes de maig.