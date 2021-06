La primera part de la reforma de pensions que prepara el Govern s’ha encallat en el factor de sostenibilitat, que el Ministeri de Seguretat Social no toca ara però la derogació de la qual és indispensable per als sindicats, van indicar a Efe fonts del diàleg social.

Fonts de les negociacions van explicar que, ja resolts ltres esculls, el Ministeri de Seguretat Social no recull en la redacció normativa la derogació expressa del factor de sostenibilitat. La derogació tant de l’índex de revaloració de les pensions com del factor de sostenibilitat, tots dos inclosos en la reforma del PP del 2013, ha estat el principal reclam en matèria de pensions per als sindicats.

A l’esborrany de l’acord de la reforma, que va transcendir al maig, es recollia que l’índex de revaloració era derogat i substituït per una fórmula que lligarà l’actualització de les pensions a l’IPC de l’any anterior, mentre que el factor de sostenibilitat era esborrat de la normativa a l’espera d’un nou «mecanisme d’equitat intergeneracional» que operaria des del 2027. Govern i agents socials van acostar postures per donar de marge fins a Cap d’Any per pactar el nou mecanisme.

Amb tot, com expliquen les fonts consultades, la postura de Seguretat Social ha canviat, cosa que atribueixen a «algun desacord» en el si del Govern per deixar fora dels primers canvis en la normativa de la Seguretat Social aquest element. Així, el factor de sostenibilitat, que suposava l’ajust a la baixa de la pensió inicial d’acord amb l’esperança de vida prevista, continuaria estant vigent encara que no començaria a aplicar-se fins al 2023.

Al final de maig, el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ja va dir en una entrevista que aquesta derogació no s’inclourà perquè h havia marge fins al 2023 per a la seva entrada en vigor. Preguntat ahir per si aquest és l’escull per tancar l’acord, Escrivá es va limitar a contestar que «tot el que acordem serà al marc general del Pla de Recuperació». Aquest pla recull «la substitució del factor de sostenibilitat per un mecanisme d’equitat intergeneracional» que haurà d’estar aprovat abans que s’acabi 2022.

Les mateixes fonts del diàleg social expliquen que sí que s’han aconseguit consensuar postures en l’anomenada clàusula de salvaguarda perquè als acomiadats fins a l’entrada en vigor d’aquesta reforma no se’ls apliquin els nous coeficients reductors quan es jubilin abans d’hora.