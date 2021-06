Els treballadors de CaixaBank han celebrat aquest dimarts la primera vegada general en la història de l'entitat en contra de l'ERO que afecta gairebé 8.300 empleats a tot l'Estat. Segons els sindicats, la participació ha estat "massiva", amb un seguiment de més del 95% a Catalunya. A la demarcació de Barcelona, més del 90% dels empleats han secundat la vaga, mentre que a Girona el percentatge ha estat superior al 95%. Pel que fa a Lleida i Tarragona, asseguren que la participació ha estat pràcticament del 100%. En paral·lel, la plantilla s'ha manifestat a 31 ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. A la capital catalana, els treballadors han tallat durant més de dues hores la circulació a l'avinguda Diagonal davant la seu del grup.

Al conjunt de l'Estat, els sindicats xifren en el 70% el nombre d'oficines tancades, mentre que situen la caiguda de l'activitat en el 90%. L'entitat, per la seva banda, declina fer comentaris al respecte.

Els diferents sindicats han coincidit en assenyalar que la jornada d'aquest dimarts és "històrica" i que és "l'única resposta" possible davant la posició de l'entitat. "La direcció es manté immòbil davant uns acomiadaments forçosos que no podem tolerar", comenta el secretari general del SECB a Barcelona i les Illes Balears, Miguel Ángel Esteban. En la mateixa línia s'expressa el secretari de coordinació territorial de la UGT a CaixaBank a nivell estatal, Paco Orti, qui destaca que la convocatòria de vaga respon a "un ERO salvatge que no té en compte les famílies que destrueix".

En aquest sentit, tots confien que les mobilitzacions de les últimes setmanes contribueixin a fer canviar la posició de l'empresa perquè ofereixi unes millors condicions de sortida i mantingui les condicions a la plantilla que segueixi a l'entitat. "Tal com està la situació, no hi ha acord; tot és millorable, i això ho demostra el fet que, per primera vegada, tots els sindicats anem en la mateixa direcció", apunta la secretària general de CCOO de CaixaBank a Catalunya, Eva Fernández.

Tal com van pactar empresa i sindicats, les negociacions per l'ERO s'allargaran almenys fins al 29 de juny, data que la representació dels treballadors veu molt propera pels pocs avenços que s'han aconseguit. "No té sentit continuar allargant el període de negociacions si l'empresa manté la seva posició immobilista", critica Orti. "Tots els sindicats estem proposant canvis de forma unitària, i el banc no recull cap proposta", lamenta.

En la reunió d'aquest dimarts, celebrada a l'hotel Melià Barcelona Sarrià, l'entitat ha presentat una nova millora de les condicions de sortida i una reducció de les extincions. Els sindicats donaran resposta a les propostes en la reunió d'aquest dimecres, tot i que sol·liciten "més reunions i més intensitat" abans que s'arribi a la data límit per arribar a un acord.