El darrer informe 'Situació Catalunya' del BBVA Research revisa un punt a l'alça el creixement del PIB català del 2021, que s'incrementarà un 6,6%, una dècima per sobre de la previsió per l'economia espanyola. L’entitat també explica la major afectació econòmica a la Costa Brava a causa de la seva dependència al turisme estranger. Així mateix, l’informe també recull les previsions de cara al 2022, durant el qual preveu que l'economia catalana creixi un 7,2% i es torni a situar en nivells precovid. L'economista en cap de BBVA Research a Espanya i Portugal, Miguel Cardoso, ho ha atribuït a la fi de l'estat d'alarma, a la reducció de la incertesa de les famílies, a la utilització de l'estalvi acumulat, a l'increment de despesa del sector privat i a les polítiques públiques. A més, Cardoso va dir que l'impacte de la cinquena onada serà «relativament reduït» en el PIB. Segons l'economista, l'evidència de l'afectació de les diferents onades de la pandèmia assenyalen que «l’efecte cada vegada ha sigut menor» a causa del bon ritme de la vacunació, i de la confiança i certesa que tenen les persones. Cardoso va afegir que les estimacions de creixement es reduirien en cas que es decretés «algun tipus de confinament», s’imposessin «restriccions als turistes» o es «limités la capacitat de mobilitat dels catalans».

Pel que fa a l'ocupació, BBVA Research preveu que entre 2020 i 2022 es creïn més de 200.000 llocs de treball a Catalunya i que la taxa d'atur baixi al 13% aquest any i l'11,2% el que ve.

L'estudi constata que el PIB va caure menys del que s'esperava en el primer trimestre de l'any, en plena tercera onada. La renda disponible de les llars i la riquesa immobiliària es va comportar millor del previst». Es van registrar caigudes a la major part d’indicadors de despesa –particularment en les compres amb targetes i béns duradors com vehicles. En canvi, els serveis sí que van créixer, fet que s’explica «en part per un error de previsió» i que «mostraria que tant la tercera com la quarta onada de covid-19 a Catalunya van tenir un impacte menor a l’esperat».

La Costa Brava, més afectada

Segons l’informe, el turisme i el consum es van començar a accelerar a partir del segon trimestre, amb l'aixecament de l'estat d'alarma. L’impacte del turisme estranger explica que la Costa Brava es veiés més afectada que la resta de zones turístiques de la regió, i el seu nivell d’ocupació, encara se situa més de 2 punts percentuals per sota del nivell precrisi.