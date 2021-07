«Podríem haver trobat un inversor amb vint cognoms catalans, però al final ha estat un holding internacional», diu Meritxell Bautista, la cara visible del projecte Fibracat, la teleoperadora manresana que ha estat venuda al 100% a l’operador andalús amb seu a Madrid Avatel, que té al darrere, explica Bautista, un fons internacional per valor de 1.500 milions d’euros. Bautista, corresponsable de la projecció de l’empresa amb el seu marit, Josep Olivet, diu estar-ho passant malament, aquests dies, per la resposta a les xarxes a la notícia de la venda de l’empresa. «He rebut amenaces», diu Bautista.

La venda de Fibracat surt registrada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil de l’11 de juny. Es revoquen els càrrecs d’administradora d’Isabel Torras Espinalt, mare de Josep Olivet, i d’aquest com a apoderat, i es nomenen els nous administradors, de la companyia Avatel. La setmana passada, la companyia manresana va emetre un comunicat en què assegurava que «un fons d’inversió internacional entra en l’accionariat de Fibracat a través del holding Avatel», però no aclaria que es tractava d’una venda del 100% de les accions, que fins ara estaven en mans, al 50%, d’Isabel Torras i Josep Olivet. Bautista no vol revelar el preu de venda, però assegura que l’operació permetrà «donar continuïtat a un gran projecte, el més potent en el seu sector que existeix a Catalunya».

Meritxell Bautista explica que ella i Olivet exerciran de consellers delegats de l’empresa i que el projecte Fibracat «no canvia en res». Si de cas, avança, la companyia es prepara, amb el suport de la nova propietat, per engegar un pla estratègic 2020-2025 que permetrà adquirir una nova seu per a l’empresa (una nau d’un mínim de 2.000 metres quadrats «a Manresa o Sant Fruitós», aclareix Bautista), obrir una gran botiga a Barcelona, incrementar la inversió en màrqueting, ampliar a Lleida i desplegar xarxa a Sabadell, entre d’altres. Tot per arribar al milió de clients (ara l’empresa en té 55.000), un projecte que Bautista diu que s’explicarà el setembre. «Serà una inversió superior als 18 milions d’euros que vam invertir en el pla 2016-2020», diu la coconsellera delegada de Fibracat.

La venda de l’empresa, explica Bautista, «ha arribat perquè volíem créixer i buscàvem opcions per fer-ho. A més, la mare del Josep havia de jubilar-se. La mare ha ajudat el Josep des que tenia 18 anys, però ara el projecte ja li quedava gran. Ens preparem per ampliar objectius. Perdre el 100% de l’accionariat ha estat el sacrifici», apunta. A Bautista li molesta que es parli d’una venda a una empresa espanyola. Fibracat, que s’ha autodefinit per la seva catalanitat i el seu feminisme, continua a Manresa, especifica Bautista. «Si marxéssim, desmantelléssim l’estructura i ens l’enduguéssim a Madrid entendria que ens diguessin de tot, però això no passarà mai», assegura la consellera delegada, que diu que «en cap cas hem rebut una oferta catalana». Les conseqüències de la decisió han estat, explica, «més soroll que baixes de clients. Potser algun hooligan es donarà de baixa, però si ho fa a quina companyia anirà que no depengui d’Espanya? Fins que no siguem independents tots depenem d’un altre». «Em sap molt greu com se’ns ha tractat», diu Bautista, que afirma haver rebut «amenaces a Twitter i m’han dit que ‘ho pagaré’. Amb el meu advocat decidirem què fem». Bautista, que es recupera d’una intervenció quirúrgica, diu haver marxat de Manresa «uns dies» tot esperant que es calmi l’enrenou. «Hi ha un parell de perfils de Twitter que m’han amenaçat que són de gent de l’àrea de Manresa. Marxo només per si de cas, perquè tinc dos nens petits».

Segons dades de l’empresa, Fibracat opera al 80% de Catalunya i va facturar 6 milions d’euros el 2020. El primer semestre d’enguany ha crescut el 17% en nombre de clients.