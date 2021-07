L’àmbit laboral és el segon amb més víctimes de tràfic de persones a l’Estat espanyol, per darrere de l’explotació sexual. Així ho revela una recerca de la Universitat de Lleida. En dos anys, les investigadores han identificat 7.448 persones afectades per les diferents modalitats d’aquest delicte (sexual, laboral, criminal i altres), de les quals 373 (5,22%) són per motius laborals i majoritàriament es dediquen a l’agricultura o al servei domèstic. L’explotació sexual és la causa de 6.610 víctimes detectades (92,5%).