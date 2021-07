Naturgy ha obtingut un benefici net reportat al primer semestre de 484 milions d'euros, xifra que representa un increment del 44,9% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'empresa ha explicat que els resultats inclouen l'impacte dels costos de captura que s'han compensat de forma parcial amb el tancament de l'acord per Unión Fenosa Gas que ha tingut un resultat positiu de 103 MEUR. Pel que fa el benefici ordinari es va situar en els 557 MEUR en el primer semestre, un 17% més que l'any anterior però encara un 20% per sota el mateix període del 2019. La companyia ha anunciat d'altra banda que pagarà 30 cèntims per acció el proper 4 d'agost.

Ho farà com a part del nou Pla Estratègic 2021-25 que Naturgy presentarà aquest dimecres al matí i que tindrà com un dels eixos el creixement industrial alineat amb la transició energètica.

Actualment, la companyia està pendent de l'OPA de l'australiana IFM sobre un màxim de 220 milions d'accions de Naturgy, l'equivalent al 22,6% del capital social de l'energètica. Primer va oferir 23 euros per acció, que va ser ajustat a 22,37 euros després de l'abonament d'un dividend complementari de 0,63 euros al març del 2021. L'oferta pública d'accions va ser admesa fa unes setmanes per la CNMV tot i que encara està sobre la taula del Consell de Ministres, que té mig any per pronunciar-se. En aquest context, Criteria va reforçar la seva participació fins al 26% i va confirmar la intenció de mantenir-se com a accionista de referència.

Els ingressos de Naturgy durant la primera meitat de l'any es van situa en els 9.130 milions d'euros, un 17,4% més, mentre que l'Ebitda va ser de 1.678 milions d'euros, un 3,8% menys.

Segons Naturgy, la demanda d'electricitat i gas a l'Estat va augmentar de mitjana un 5,2% i un 6,5% durant el primer semestre en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha ressaltat que des de l'aparició de la pandèmia les divises llatinoamericanes s'han depreciat, fet que ha tingut un impacte negatiu de 64 milions d'euros en l'Ebitda i de 22 milions en el benefici net ordinari del grup.

D'altra banda, a 30 de juny del 2021, el deute net va pujar fins a 13.611 milions d'euros, en línia amb els nivells de deute de tancament al 2020 i després del pagament de 611 milions d'euros de dividend el 17 de març corresponent al dividend complementari del 2020.