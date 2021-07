L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ofereix uns consells pràctics als estiuejants que a l’arribar al seu destí de vacances es trobin amb apartaments inexistents, intents de ‘phishing’ o, simplement, allotjaments en pitjors condicions de les acordades.

La tendència que va començar l’estiu passat, per la qual els espanyols prioritzen la seva estada de vacances en xalets i apartaments llogats, en lloc dels hotels, per garantir més seguretat davant el coronavirus per estar menys exposats al contacte amb altres persones, ha impulsat, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), les estafes en aquest sector.

L’organització de consumidors recorda el cas de l’empresa Dream-Travel, que ha deixat sense allotjament milers d’usuaris, que, «atrets per les cases desitjables a preus irresistibles», han fet una reserva per transferència bancària a canvi d’un immoble inexistent.

L’OCU adverteix que «tot i que el risc més elevat està associat amb allotjaments que en realitat no existeixen, hi ha un alt percentatge que, fins i tot corresponent a una casa real, no són veraços sobre les condicions que ofereixen en els anuncis».

Denúncies i sancions

Si la falsedat és de tal envergadura que el consumidor no només no pot disfrutar de l’estada sinó que ni tan sols pot reclamar a l’anunciant, el consell d’OCU és denunciar-ho davant la policia o al grup de delictes informàtics de la Guàrdia Civil i que així es posin els mitjans perquè aquestes situacions no es repeteixin.

Una altra circumstància relativament habitual és que l’estat de la vivenda no es correspongui amb l’acordat. En aquest cas, l’arrendatari hauria de reclamar, adjuntant les fotografies i les condicions reflectides a l’anunci: o bé al propietari, si no hi ha intermediaris, o bé a la plataforma o a l’agència, si es va contractar d’aquesta manera.

Les comunitats autònomes estan disposades a imposar sancions als que incompleixin la regulació o perjudiquin la imatge del turisme a la seva comunitat, per la qual cosa l’OCU aconsella presentar una denúncia davant la Direcció General de Turisme de la corresponent comunitat autònoma.

Les fotos ensenyen el que no és

Quan les fotos difereixen substancialment de la realitat, tant que l’elecció del consumidor hauria sigut diferent, l’OCU aconsella que es denunciï la falsedat davant la web d’anuncis.

Aquestes plataformes solen tenir un canal d’atenció habilitat per a les denúncies o queixes dels usuaris, ja sigui via correu electrònic o per telèfon. Així mateix, els usuaris haurien de deixar els seus comentaris a l’anunci per ajudar altres cercadors de vivenda que no caiguin en la mateixa trampa.