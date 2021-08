Un de cada tres contractes inscrits en els serveis públics d’ocupació durant el mes de juliol tenia una durada igual o inferior a un mes, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) recollides per Europa Press. En concret, dels 1.838.250 contractes registrats al juliol, el 21,5% d’aquests (396.009) tenia una durada igual o inferior a la setmana; el 4,7% del total (87.479) contemplava una durada d’entre 7 i 15 dies, i el 8,6% (158.359 contractes) d’entre 15 dies i un mes. Així, sumant tots els contractes amb una durada igual o superior a un mes, les dades del SEPE revelen que el 34,9% dels que es van inscriure al juliol igualava o no arribava al mes de vigència.

Al juliol es van registrar 641.838 contractes d’un mes de durada o inferior. D’aquesta quantitat, la major part presentava una durada igual o inferior a set dies. Amb entre un i tres mesos de durada es van efectuar 318.411 contractes al juliol (el 17,3%), mentre que els contractes d’entre tres i sis mesos en van sumar 108.222 (el 5,9% del total). Finalment, d’entre sis i dotze mesos de durada es van registrar 26.067 contractes (l’1,4%), mentre que 4.738 contemplaven una durada superior a l’any (el 0,3% del conjunt de contractes). Així mateix, en el registre del SEPE figuren al juliol 571.944 contractes de durada indeterminada i 165.500 contractes indefinits, aquesta última xifra equivalent al 9% del total de contractes efectuats el setè mes de l’any.

La durada mitjana dels contractes inscrits en els serveis públics d’ocupació durant el mes de juliol va ser de 53,19 dies, per sota dels 53,33 dies del juliol del 2020. No obstant, es troba per sobre del mínim de la sèrie històrica del juliol, a la qual es va arribar el 2019 amb 47,05 dies. A excepció del 2020, la durada mitjana del juliol d’aquest any (53,19 dies) supera tots els registres del juliol dels vuit anys anteriors, de manera que es converteix en la segona millor dada de durada mitjana en un mes de juliol des del 2013, similar al registrat el 2012 (53,94 dies). No obstant, mirant enrere, la dada del 2021 queda lluny dels registres d’altres mesos de juliol. Així, en el període 2006-2011, la durada mitjana dels contractes inscrits al juliol va ser bastant superior, amb xifres que no baixen dels 58,8 dies i que van arribar al seu màxim el 2006, quan els contractes van vorejar els 74 dies de durada.