Prop de 150.000 persones s’han inscrit en el procés selectiu que està fent Correus per cobrir noves vacants de feina de caràcter indefinit, i el nombre de sol·licituds ja multiplica per 45 les places ofertes, que es limiten a 3.381, segons ha informat aquest dimarts l’empresa en un comunicat.

Les vacants

La convocatòria inclou els llocs de treball corresponents a les taxes de reposició aprovades l’any 2019 –un total de 1.381– i les 2.000 places incloses dins del pla d’estabilització d’ocupació temporal 2018-2020, firmat per CCOO, UGT, CSF i el Sindicat Lliure. Del total, 2.356 places són per a tasques de repartiment, 505 per a agents de classificació i 520 per a atenció al client en oficines.

Per fer la selecció del personal, Correus ha convocat exàmens a 32 localitats de l’Estat, i les proves relacionades amb les tasques de repartiment i classificació de mercaderies tindran lloc el 12 de setembre a partir de les 09.30 hores, mentre que les proves d’atenció al client començaran a les 13.15 hores del mateix dia.