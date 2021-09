Les vendes de vehicles elèctrics (turismes, quadricicles, vehicles comercials i industrials i autobusos) es van situar a l’agost en les 1.511 unitats, que suposa el 9,6% més que en el mateix mes de 2020 i el 2,6% del total del mercat en aquest període.

Segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), recollides per Europa Press, els primers vuit mesos de l’any les vendes d’aquesta mena de vehicles van créixer el 62,86%, fins a 14.460 unitats, i representen el 2,02% del total de matriculacions.

D’altra banda, les vendes d’híbrids endollables van aconseguir les 2.698 unitats a l’agost, el 101,95% més, i acumulen 25.909 unitats, el 178,02% més. També les matriculacions d’híbrids no endollables van pujar el 34,43% a l’agost, amb 13.939 unitats, i el 90,88% els primers vuit mesos de l’any, amb 144.995 unitats.

Els lliuraments de models de gas van pujar el 35,34% el mes passat, fins a 1.884 unitats i acumulen un augment aquest any del 35,91%, fins a 12.046 unitats. No es va vendre cap cotxe d’hidrogen a l’agost, per la qual cosa es mantenen els cinc en l’acumulat de 2021.

En total, els vehicles amb propulsió alternativa van representar el 35% del mercat total a l’agost, amb 19.449 unitats, el 38,4% més, mentre que aquest any se n’han incrementat les vendes el 92%, fins a 197.415 unitats, que suposa el 32,09% del mercat.

Així, els vehicles de gasolina van retrocedir el 42,18% a l’agost, amb 42,18 unitats, fins a registrar un descens del 0,34% els primers vuit mesos de l’exercici, amb 279.891 unitats. Els dièsel també van tenir una caiguda de matriculacions a l’agost. En concret, el 56,13%, amb 8.065 unitats. En l’acumulat de l’any també sumen una reculada del 17,67%, amb 119.642 unitats.

«En un entorn de menys lliuraments, les vendes de vehicles alternatius estan ampliant el seu pes, i registren quotes de mercat històriques. L’híbrid convencional ja s’ha consolidat com una tecnologia coneguda i acceptada pel públic, mentre que els híbrids endollables són els que més creixen, com a via d’entrada a l’electrificació», va indicar el director general d’Anfac, José López-Tafall.