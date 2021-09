El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de la Formació Professional que vol reforçar la modalitat dual. La norma, que ara iniciarà el seu tràmit parlamentari, està dirigida a estudiants i treballadors per afavorir itineraris formatius durant la seva vida professional, segons va exposar la ministra d’Educació, Pilar Alegría. La llei contempla una implantació en quatre anys amb una inversió total de 5.474,78 milions d’euros. La ministra es va mostrar convençuda que la norma contribuirà a reduir l’atur, sobretot el juvenil. «Hem de donar una oportunitat a una nova generació de joves per tenir una feina digna, i l’FP els ho donarà», ha afirmat. «Aconseguirà una integració real de tota l’oferta formativa de la Formació Professional, de manera que totes les persones, de qualsevol edat i situació, podran trobar d’una forma senzilla una oferta formativa adequada a les seves necessitats en cada moment», ha resumit Alegría.

La norma, que va ser presentada en primera instància el juny per l’anterior ministra d’Educació, Isabel Celaá, preveu una oferta «única, modular i flexible» de Formació Professional en cinc itineraris formatius ascendents. Les formacions del grau A seran les formacions petites, mentre que els títols i cursos d’especialització seran els graus D i E.

El grau A constitueix l’oferta més petita del nou Sistema Nacional de Formació Professional i permetrà obtenir una acreditació parcial de competència. La superació de totes les acreditacions parcials permetran obtenir el grau B de formació, i el grau C inclourà diversos mòduls i conduirà a l’obtenció d’un Certificat Professional. El grau D es correspon amb els cicles formatius de Formació Professional on s’inclourà un projecte entre els mòduls, així com innovació, investigació aplicada i emprenedoria. Finalment, el grau E integrarà els cursos d’especialització que tindran una durada d’entre 300 i 800 hores. Qui els superi tindrà el títol d’Especialista (Grau Mitjà) o Màster Professional (Grau Superior).

Tota la formació tindrà un caràcter dual, que podrà ser general o intensiva. La Formació Professional general correspon a un temps a l’empresa d’entre el 25% i el 35% de la duració total de la formació, i el compromís de la companyia de participar en un 20% dels continguts i resultats de l’aprenentatge del currículum. Quan l’estudiant passi més d’un 35% del temps a l’empresa s’anomenarà Formació Professional intensiva i el centre haurà de col·laborar en el desenvolupament de més del 30% del currículum. A més, en aquest cas hi haurà un contracte de formació entre l’estudiant i l’empresa.

El text també estableix la transformació del sistema d’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i vies no formals de formació. D’aquesta manera s’espera que més de 3 milions de persones puguin acreditar les seves competències en quatre anys. Alegría destaca que amb el model anterior només 300.000 persones ho van aconseguir. La nova norma també regularà la relació entre la formació professional i la formació universitària.