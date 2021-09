El preu de la llum baixarà 21,89 euros en un dia però continuarà en màxims històrics de 166,29 euros el MWh aquest divendres, segons les últimes dades publicades aquest dijous per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). Aquesta xifra representa un lleuger descens després de tres dies polvoritzant tots els rècords. De fet, aquest dijous el preu de la llum ha assolit el seu màxim històric en 188,18 euros per MWh. Aquest divendres, el pic màxim durant la jornada serà entre les vuit i les nou del matí, amb un import de 188,17 euros el MWh. La franja més barata serà entre les quatre i les cinc de la tarda, amb 140,66 euros per MWh.

La xifra d'aquest divendres suposarà un increment del 9,17% respecte al preu del mateix dia de la setmana passada (152,32 euros), quan també es va batre un màxim històric en el preu de la llum. Així mateix, triplicarà l'impost assolit en el mateix dia de l'any passat (47,11 euros). De totes maneres, el 2020 els preus van caure notablement pel descens de la demanda a conseqüència de la pandèmia.

Aquest nou rècord històric es dona després que el govern espanyol aprovés aquest dimarts un pla de xoc per abaratir la factura de la llum amb uns mecanismes per reduir "l'excés de retribució" de les companyies elèctriques per l'evolució del preu del gas.