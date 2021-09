El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) torna a celebrar la seva festa anual, en què s’homenatja els col·legiats que acumulen 25 i 50 anys a la professió, després que l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia de covid-19. En l’acte també es lliurarà el premi Promoció del Territori a una persona o entitat que hagi destacat en aquest àmbit.

El format de l’acte s’adaptarà a la situació sanitària actual. L’esdeveniment tindrà lloc el divendres 24 de setembre a la sala Els Carlins de Manresa i només és obert als col·legiats i els seus acompanyants, que per assistir-hi caldrà que s’hi inscriguin. Durant l’acte es farà un homenatge als col·legiats que fa 25 i 50 anys que exerceixen la professió i també es lliurarà el premi Promoció del Territori a una empresa, persona o entitat que hagi destacat per aquesta tasca. La part més festiva la posarà el conegut humorista Pep Plaza, que oferirà una actuació després de la part institucional.

L’acte també servirà per recordar que el 2020 el CETIM va celebrar el 25è aniversari com a col·legi independent del de Catalunya, una efemèride que no es va poder commemorar per la covid. El de Manresa va ser el primer col·legi a aconseguir la independència i va convertir la ciutat en una de les poques de l’Estat que, sense ser capital de província, té el seu Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria.