Catalunya és la comunitat autònoma que més impostos va recaptar el 2020 per compra d’habitatge a l’Estat, fins a 1.565 milions d’euros, tot i ser el segon territori en nombre de transaccions per darrere d’Andalusia. Segons l’informe ‘Winners & losers: balanç fiscal entre CA per la compra d’habitatge’, elaborat per Colliers, aquest fet es deu al fet que és una de les comunitats amb un tipus impositiu més alt i a més els tiquets mitjans de compra es situen per sobre d’Andalusia. Els residents a Madrid, la segona comunitat en el rànquing, són els que més impostos directes destinen a les economies d’altres comunitats per la compra d’habitatge. El 2020 van contribuir a les diferents arques autonòmiques amb més de 300 milions d’euros, que van anar a parar fonamentalment al País Valencià, el més beneficiat amb 67 milions d’euros en impostos, Andalusia, Castella-la-Manxa, Catalunya i Castella i Lleó.