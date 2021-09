La innovació es va mantenir immune a la pandèmia de covid-19 i tant governs com empreses no només van mantenir, sinó que fins i tot van augmentar, les seves inversions en aquesta àrea, segons un índex mundial publicat aquesta setmana per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

Les grans pèrdues causades per la crisi sanitària no han desanimat els inversors públics ni privats, i els especialistes de l’organització ho interpreten com una acceptació general que les noves idees seran vitals per superar la pandèmia i incentivar el creixement econòmic els pròxims mesos i anys.

«L’última edició de l’Índex Mundial d’Innovació ens mostra que malgrat els greus efectes que ha tingut la pandèmia en les vides i mitjans de subsistència, molts sectors han mostrat una resiliència notable, especialment els que han apostat per la digitalització, la tecnologia i la innovació», va comentar en una roda de premsa el director de l’OMPI, Daren Tang.

La fortalesa del camp de la innovació l’últim any s’evidencia en l’augment que hi va haver en la producció científica, en la despesa en recerca i desenvolupament (R+D), en el nombre de sol·licituds de patents i de les operacions de capital de risc. Segons l’anàlisi difosa, les despeses en R+D van ser particularment resilients el primer any d’aquesta crisi respecte a recessions anteriors. «En conjunt, la covid no va alterar les tendències observades en el bienni 2019-2020, ja que les empreses innovadores van continuar tenint un finançament públic i privat relativament abundant, fins i tot fora dels sectors de la salut i les biociències», afirma el membre acadèmic de l’escola de negocis INSEAD i coautor de l’índex, Bruno Lanvin.

La publicació també actualitza la classificació anual de les economies del món, d’acord amb la seva capacitat i producció d’innovació, però en realitat els països que són al capdamunt s’hi mantenen inamovibles respecte als resultats dels últims anys: Suïssa encapçala la llista, seguida de Suècia, els Estats Units i el Regne Unit. Espanya figura en el lloc 30 de l’índex.

El gran salt l’ha aconseguit Corea del Sud, que ha passat del dècim al cinquè lloc i ha empès lleugerament cap avall Holanda (6) Finlàndia (7), Singapur (8), Dinamarca (9) i Alemanya (10).

La Xina ha pujat dos llocs, fins al dotzè lloc, però el més interessant d’això és que és l’únic país en desenvolupament que es manté en la costa ascendent de manera constant des de fa més de deu anys i els experts no dubten que aviat entrarà en el selecte club dels deu països més innovadors del món.