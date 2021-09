La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va insistir ahir que l’augment de la inflació a l’eurozona, que a l’agost va assolir el 3%, és «en gran manera temporal» i, si bé no va descartar que els preus puguin pujar més del que es preveu, va assegurar que el risc que això passi és limitat.

L’escenari central del BCE continua sent que la inflació se situarà per sota del nou objectiu del 2% a mitjà termini, per la qual cosa de moment descarta «absolutament» una pujada dels tipus d’interès, va explicar Lagarde en un debat amb la comissió d’Afers Econòmics de l’Eurocambra. L’organisme creu que l’increment de la inflació és motivat sobretot per l’augment dels preus del petroli des de l’any passat, la fi de la reducció temporal de l’IVA a Alemanya i l’escassetat de materials i equips que exerceixen pressió sobre els costos, i a això s’hi afegeix la represa de l’activitat econòmica amb la retirada de restriccions per la pandèmia.

Així, preveu que l’alça dels preus continuï aquesta tardor, però que aquests factors es vagin dissipant l’any que ve, de manera que la taxa d’inflació tancarà enguany en el 2,2% i baixarà a l’1,7% el 2022 i a l’1,5% el 2023.