Casa Mas, empresa d’elaboració de plats preparats frescos amb seu a Castellterçol, té previst obrir les seves noves instal·lacions al polígon Plans de la Sala de Sallent i iniciar-hi l’activitat productiva a partir de l’estiu del 2022. Amb una inversió de 33 milions d’euros, l’empresa familiar passarà de disposar de 6.000 m2 a la planta actual a 30.000 m2 a la nova.

Fonts de l’empresa consultades per aquest diari expliquen que l’objectiu de la construcció de les noves instal·lacions és disposar de més capacitat productiva i treballar de manera més sostenible, amb una cuina tecnològicament més preparada, per continuar elaborant i mantenint l’essència de les receptes de tradicionals que caracteritzen la companyia.

Fundada l’any 1993 dedicada als productes carnis, les condicions de la nova planta permetran crear més receptes de plats precuinats, una línia productiva iniciada el 1996 per la creixent demanda del mercat. La innovació, el desenvolupament i la millora contínua són aspectes prioritaris per a la companyia, asseguren fonts de l’empresa, així com la millora de l’estandardització de processos d’elaboració de productes.

Les noves instal·lacions aniran ampliant la producció de manera gradual i la previsió és que la plantilla vagi creixent a mesura que es vagin obrint nous canals i mercats. Amb tot, la companyia assegura que en aquests moments establir el nombre de treballadors que caldrà incorporar és difícil de concretar. D’altra banda, ara com ara tampoc no està definit el futur de la planta de Castellterçol, en què treballa una plantilla formada per més de 330 persones. La companyia ofereix actualment 60 referències diferents i la nova fàbrica permetrà posar al mercat nous productes dins la categoria de plats preparats frescos.

Pel que fa a la construcció de la nova planta, les fonts consultades de Casa Mas asseguren que «creiem que és una molt bona notícia per al Bages, per al sector i una notícia empresarial destacada en l’àmbit de la indústria catalana».

Casa Mas, empresa familiar i de capital 100% familiar, justament fa 25 anys que va iniciar el camí de l’elaboració de plats frescos, i en aquest aniversari, «malgrat el context difícil, apostem per invertir per crear valor a la categoria de plats frescos».

La companyia està especialitzada en plats preparats frescos no pasteuritzats, i té al mercat referents com els canelons casolans, les croquetes, així com lasanyes, mandonguilles i pastissos, a més d’altres famílies de productes com poden ser les pastes.

Fa uns anys que té un creixement a doble dígit, l’any 2018 va facturar 26 milions d’euros i va tancar el 2020 amb 37 milions d’euros, i la previsió per al 20 21 és tancar l’exercici amb 46 milions d’euros, que significarà un creixement aproximat de més d’un 20%.

A més, aquest any l’empresa ha obtingut la certificació de la normativa de Qualitat i Seguretat Alimentària IFS Food, una norma reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI), una iniciativa que vetlla per la seguretat alimentària.