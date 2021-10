Les tarifes de gas natural al mercat lliure són fins a un 103% més cares que les tarifes regulades d’últim recurs (TUR), segons l’última anàlisi realitzada per Facua–Consumidors en Acció. Feníe, Lucera i Repsol són les companyies amb els preus més elevats, tant amb les ofertes destinades a consumidors amb calefacció a gas com els que tenen consums inferiors.

Així, un usuari que consumeix 400 kWh mensuals paga actualment 29,35 euros al mes amb una tarifa TUR. En el mercat lliure del gas, la factura pot arribar a disparar-se fins als 56,06 euros, un 91% més en el cas de Feníe. Després d’aquesta companyia, les més empreses cares per al mateix perfil de consum són Lucera (47,7 euros) i Repsol (41,59 euros). Cap de les ofertes analitzades en el mercat lliure resulten més econòmiques que la tarifa regulada, segons l’associació.

Per altra banda, un usuari amb un consum de 800 kWh mensuals amb una tarifa TUR paga una factura de 54,6 euros al mes. En el mercat lliure, aquest preu pot arribar fins als 111 euros, un 103,3 més amb Feníe. En el cas de Lucera, el preu pot arribar a 93,3 euros, i amb Repsol, a 73,7 euros.

Davant aquest escenari, Facua aconsella contractar les tarifes TUR. Per fer-ho, els usuaris han de contactar una de les quatre comercialitzadores de referència o d’últim recurs, que pertanyen als mateixos grups empresarials que les grans companyies del mercat lliure.

Les tarifes més elevades per als usuaris amb un consum inferior als 5.000 kWh a l’any són les de Feníe (12,3 cèntims), Lucera (10,8) i Repsol (8,7). Les diferències arriben al 117,1% respecte als 5,7 cèntims per KWh de les tarifes TUR. En el cas dels usuaris que consumeixen a partir de 5.000 kWh anuals, les tarifes per kWh més cares són també les de Feníe (12,2 cèntims), Lucera (10,5) i Repsol (7,9). Aquestes xifres se situen fins a un 130,9% per sobre dels 5,3 cèntims per kWh de les tarifes TUR.