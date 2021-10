Educació, medicina, construcció, oci... No hi ha sector que es resisteixi a la realitat virtual. I la seguretat viària no és cap excepció. L’ús de simuladors per formar conductors sense viure els riscos habituals d’un entrenament tradicional ja és un fet. La realitat virtual permet posar els usuaris en situacions extremes i aprendre com han de reaccionar davant la boira, la pluja, el vent o qualsevol altra situació perillosa que pugui donar-se a la carretera, sense haver de preocupar-se per patir les conseqüències reals.

Cada vegada més autoescoles estan apostant per aquest tipus de formació, que permet als seus alumnes provar les seves habilitats fins i tot abans de treure’s el carnet. Així, a les autoescoles RACC aposten per reforçar l’ensenyament teòric amb aquesta tecnologia per facilitar després la part pràctica. «En simular situacions de trànsit reals des de l’aula, els permet estar més ben preparats a l’hora de fer les classes pràctiques, ja que són situacions que ja han practicat prèviament», explica Alberto Caamaño, responsable de formació del RACC.

En la mateixa línia se situa Roberto Ramos, director de formació de la fundació CNAE, que explica que la realitat virtual activa mecanismes de percepció i resposta al nostre cervell que poden fer comprendre millor moltes situacions que, de manera teòrica, o fins i tot veient un vídeo, són més complicades de transmetre.

L’ús d’aquests sistemes no es limita a les autoescoles, i prova d’això és Global Spedition, una empresa dedicada al transport de productes pulverulents, que ha desenvolupat un simulador de conducció de vehicle pesant per formar els seus transportistes per prevenir possibles accidents.