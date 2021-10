El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, va anticipar ahir que l’organisme farà una «revisió significativa a la baixa» de la previsió de creixement de l’economia espanyola el 2021. En una compareixença a la comissió de pressupostos del Congrés, Hernández de Cos va explicar que caldrà revisar la previsió feta al setembre, quan va preveure que Espanya tancaria l’any amb un creixement del PIB del 6,3%, una millora d’una dècima en relació amb l’estimació del juny. El governador del Banc d’Espanya va atribuir l’empitjorament a la rebaixa de més d’un punt i mig del PIB en el segon trimestre que va fer l’INE, a la inflació i als colls d’ampolla en el subministrament de béns. Hernández de Cos va explicar que el Banc d’Espanya no publicarà noves projeccions fins al desembre i va afirmar que la recuperació econòmica està sent «incompleta».

D’altra banda, el governador va defensar que cal mantenir els estímuls que s’han engegat amb la crisi del coronavirus i impulsar la consolidació fiscal quan la recuperació sigui sòlida. El governador va apuntar que hi ha «incertesa» pel que fa a la recuperació amb elements com quina serà l’evolució de la pandèmia, la recuperació del turisme o l’efecte dels fons europeus. Sobre aquest últim element, Hernández de Cos va dir que la seva execució està sent «més complexa» del que s’esperava inicialment i això fa que la incorporació dels seus efectes en el creixement s’estigui retardant.

Pel que fa a la reforma laboral i pensions, Hernández de Cos va defensar que la reforma laboral del PP del 2012 va ser «positiva», però va apuntar que no va resoldre «alguns problemes importants que persisteixen en el mercat de treball», com l’alta temporalitat o l’atur de llarga durada. En aquest sentit, el governador va opinar que cal abordar-ho amb reformes «una mica atrevides».

Quant a les pensions, Hernández de Cos va apuntar que és un «perill» l’impacte que pot tenir la inflació en el fet que s’hagin vinculat a l’IPC. Una inflació que considera que serà «transitòria, però més duradora del que s’esperava». El governador va afirmar dit que caldrà «compensar l’increment de la despesa» en pensions amb mesures addicionals.

Economia: «Previsions sòlides»

Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Economia, Gonzalo García de Andrés, va assegurar que les previsions macroeconòmiques del Govern, tant per a enguany com per al 2022, són «sòlides i rigoroses», i va afegir que «respecta» les estimacions del Banc d’Espanya de fer una revisió «significativament» a la baixa.

García de Andrés, que va comparèixer ahir a la Comissió de Pressupostos del Congrés, va indicar que les previsions del Govern, que apunten a un creixement del 6,5% per a enguany i del 7% per al 2022, es basen en dos principis: usar totes les dades disponibles, no únicament les parcials i trimestrals, i fer-ho amb una «elevada dosi de prudència».