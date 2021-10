Tres empreses vinculades al sector de l’automoció del Bages, Araymond Tecniacero, Denso i Selba, han participat aquest matí en una jornada a la Cambra de Comerç de Manresa per explicar com afronten la transició cap al vehicle elèctric per promoure l’ocupació i la reactivació econòmica centrades en la cadena de valor de la mobilitat i la sostenibilitat a la indústria de l’automoció.

Es tracta d'una proposta emmarcada dins del programa Bages TTT i impulsada per l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages.Una trentena de persones han seguit la jornada, que ha estat la primera que s’ha pogut celebrar de manera presencial a la Cambra i sense restriccions d’aforament.

Carel Lammers, director general d’Araymond Tecniacero, ha explicat que un vehicle elèctric requereix un 30% menys de components que un de combustió i que per Araymond, empresa especialitzada en el muntatge de components, “adaptar-se a això és un repte”. Lammers ha assenyalat les bateries com a una oportunitat i ha explicat diferents projectes en els quals estan treballant en aquest àmbit.

Samuel Franch, director d’Enginyeria Electrònica a Denso Barcelona, ha dit que a Denso fa molts anys que es treballa en electrificació de vehicles, entesa com la progressiva incorporació de dispositius electrònics als vehicles convencionals. Ha dit que en aquests moments “el 99% del nostre negoci encara es basa en els vehicles híbrids” i ha dit que, en el futur, “caldrà entendre quines necessitats de mobilitat tenim per fer-la sostenible”.

El CEO de Selba, Gabriel Prat, ha donat la visió des d’una empresa dedicada no als vehicles sinó a la infraestructura de recàrrega, un aspecte en el qual s’ha d’avançar molt perquè la mobilitat elèctrica pugui ser una realitat quotidiana. Prat ha demanat que l’administració hi doni suport amb ajudes i normatives.

La jornada ha acabat amb un col·loqui on s’han posat sobre la taula algunes de les dificultats que frenen l’expansió del vehicle elèctric. La més repetida ha estat la del temps de càrrega i la facilitat per accedir a punts de càrrega a les ciutats. També s’ha fet èmfasi en el fet que l’electrificació dels vehicles no és només un canvi de tecnologia, sinó de mentalitat, i que implica repensar el model de mobilitat actual per racionalitzar l’ús que fem del vehicle i introduir sistemes de vehicle compartit, vehicles petits com patinets o bicicletes elèctriques, ús d’altres sistemes de transport com el tren per a trajectes llargs, etc.