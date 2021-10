Qui no ha tingut mai un mal d’esquena, moltes vegades relacionat amb les postures que adopta al seu lloc de treball? Doncs això és precisament el que pretén evitar el projecte ERGOTex, impulsat per la Universitat d’Alacant (UA), amb la col·laboració de l’Institut Tecnològic del Tèxtil (Aitex), mitjançant el qual s’està desenvolupant una peça intel·ligent que avalua les postures ergonòmiques i prevé les lesions.

La iniciativa, finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), pot tenir més aplicacions, com el disseny de cadires o equips de protecció individual, o la millora del rendiment dels esportistes.

Els trastorns musculoesquelètics d’origen laboral constitueixen el problema de salut més freqüent entre els treballadors i també una de les principals causes de baixa als països desenvolupats. Aquest és el detonant d’aquest projecte, en el qual participa un equip multidisciplinari d’investigadors liderat per la UA, que aporta especialistes de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, així com de Tecnologia Informàtica i Computació, entre altres disciplines. A més, es compta amb el suport d’Aitex, amb seu a Alcoi, com a centre especialitzat en el desenvolupament de sistemes de monitoratge.

El dispositiu, protegit per patent, permet controlar la postura i el moviment del raquis lumbar gràcies a una peça tèxtil que integra una sèrie de sensors que monitoren la posició de les vèrtebres lumbars i les extremitats. A través d’aquesta iniciativa, l’equip d’investigadors pretén demostrar la viabilitat tècnica i comercial d’aquesta solució tecnològica, que ajudarà els serveis de prevenció a avaluar de forma més precisa els riscos laborals a cada un dels llocs de treball.

Mètode més eficaç

Segons explica l’investigador principal, Juan Manuel Cortell, professor de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la UA, actualment els tècnics de prevenció utilitzen majoritàriament mètodes qualitatius i d’observació directa per emprendre uns estudis que, amb aquesta nova eina, podrien veure augmentada la seva eficàcia i simplificar el procés per determinar el risc postural de cada plantilla. «La idea és que aquest instrument ajudi a dissenyar llocs de treball més segurs i productius, i així reduir la incidència dels problemes d’esquena a la regió lumbar, que suposen el 25% de les baixes laborals i representen el segon motiu de problemes de salut crònics a Espanya», destaca el professor universitari.

Mitjançant ERGOTex es podrà conèixer la causa específica d’aquest tipus de lesions, i obtenir, a més, múltiples dades que facilitaran una millor anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació general i particular de cada treballador, el que redundarà, per part seva, en una millor prevenció de les lesions i patologies associades a les activitats laborals.

L’execució del projecte s’està duent a terme amb la col·laboració d’Aitex. El responsable del departament que treballa en la iniciativa, Gabriel Martínez, destaca que la missió de l’institut és «oferir solucions als problemes de disseny i industrialització a les fases de desenvolupament més properes a la comercialització del producte al mercat, i facilitar l’avaluació en usuaris finals». El projecte està previst que quedi conclòs a finals d’aquest any.

La iniciativa està finançada per l’AVI, ja que, destaquen fonts de la mateixa agència, connecta amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que coordina la Conselleria d’Innovació.