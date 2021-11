Els treballadors públics cobraran la paga extra del 2014 de manera íntegra aquest mes de novembre, després que el Parlament convalidés aquest dimecres el decret que dóna llum verda al retorn de les retribucions pendents set anys després. Segons la conselleria de Presidència, la gran majoria, inclosos els jubilats, ho percebran d'ofici, però en algunes ocasions caldrà omplir una sol·licitud, que ja està publicada al web del Govern. Aquest tràmit només l'han de fer les persones que han cessat en la vinculació amb la Generalitat i que, a més, han modificat les seves dades bancàries. En cas de mort de la persona que havia de cobrar, els hereus també podran sol·licitar l'import per mitjà del formulari, acreditant la seva condició.

La Generalitat puntualitza que no caldrà sol·licitar l'abonament ni acreditar novament la condició d'hereu si ja es van rebre les devolucions a la paga extraordinària de 2012 o 2013.

El formulari es pot omplir per Internet, si es disposa d'un sistema d'identificació digital, o bé presencialment. La sol·licitud s'ha d'adreçar al darrer Departament de destinació. Aquest tràmit no està centralitzat i no es podrà saber quantes persones cobraran fins que es puguin comptabilitzar les sol·licituds rebudes, indiquen fonts de Funció Pública.

Segons el banc de dades del Govern, el 2014 200.956 persones treballaven a la Generalitat, incloent-hi els departaments i totes les entitats del sector públic.

A banda d'aquests, també hauria de cobrar el personal d'ensenyament concertat a qui també se li va retallar la paga fa set anys i que UGT calcula que són uns 18.000 treballadors a Catalunya. Segons el sindicat, 243.000 empleats haurien de cobrar aquesta paga aproximadament. L'organització té en compte per a fer el càlcul que cada any es registren entre 4.000 i 5.000 baixes al personal de la Generalitat.

En el cas de les persones que han estat de baixa mèdica s'hauran de pagar "dues pagues extres" per un mateix lloc de treball. Les retribucions de la persona substituta les assumirà el Govern i les de la que està de baixa, la Seguretat Social, assenyala la UGT.

El Departament d'Economia sí que ha fet pública una estimació del que suposarà el retorn de les pagues extra. En concret, la partida arribarà als 533 milions d'euros, una xifra que es queda curta segons la UGT, que calcula que el cost total oscil·la entre els 650 i els 720 milions. De mitjana, la paga extra d'un funcionari de la Generalitat té un import d'uns 2.000 euros bruts.

Amb la convalidació de la cambra catalana al decret llei que fa efectiu el retorn de la totalitat de la paga extra, es tanca una etapa de set anys de reducció retributiva que "no pot tornar a passar mai més", ha denunciat José Manuel Ruiz, coordinador de la negociació de les meses de la Generalitat de la UGT. "Estem parlant de la paga del 2014... Han trigat 7 anys a tornar-la i això s'ha de mirar bé perquè no torni a passar mai més a la vida", ha dit.

El pagament íntegre de la paga no estava previst fins a l'any que ve, però el Govern va convocar una Mesa General de Negociació de la Funció Pública el 18 d'octubre, agafant per "sorpresa" els mateixos sindicats.

Durant la crisi financera, el Govern presidit per Artur Mas va decidir retallar la paga extra del 2013 i la del 2014 a tots els treballadors públics. La Generalitat va iniciar el procés de recuperació de les retribucions el 2019 i les va fragmentar en diferents períodes, després d'arribar a un acord amb els sindicats. En aquest mateix document, s'esmentava la possibilitat de reduir a 3 anys el termini de retorn d'aquestes pagues extraordinàries en funció de la situació econòmica i pressupostària del moment, fet que s'ha acabat produint.

"Aquest Govern compleix els pactes als quals arriba, i amb l'aprovació d'aquest decret llei, no només els compleix sinó que s'avança en els terminis acordats amb les organitzacions sindicals", va dir la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en el ple d'aquest dimecres.