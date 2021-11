Experts de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) consideren que les possibilitats que es produeixi una apagada global -la gran apagada- són molt baixes, ja que la xarxa elèctrica presenta una gran fiabilitat i l'estructura del sistema elèctric europeu es divideix en zones independents entre si per a evitar un col·lapse. En un comunicat, han insistit que aquesta caiguda és molt poc probable, ja que cada país és dependent de la seva seguretat elèctrica i, encara que tots estiguin connectats, poden treballar de manera separada. "Espanya i Portugal tenen el mateix mercat elèctric, però l'operació de la xarxa és independent, la qual cosa augmenta la seguretat", expliquen.

Malgrat que el risc és molt baix, els països amb més possibilitats de patir-ho serien aquells que importen el gas i altres combustibles fòssils de països de fora de la Unió Europea com Algèria, el Marroc o Rússia per a generar electricitat, segons l'IREC.

En concret, subratlla que Àustria és un dels països més preocupats per una possible apagada, perquè té un percentatge d'importació de gas de més del 20%. A més, té una dependència d'energia hidràulica del 50%, més crítica en èpoques llargues de sequera que augmentaran en el futur degut al canvi climàtic.

Hi ha reserva i excedents d'energia disponibles

En cas d'una potencial apagada global, els experts assenyalen que els països disposen de sistemes de reserva i d'excedents d'energia per a intentar cobrir qualsevol problema de generació, encara que els costos siguin elevats.

Un incident va posar a prova el sistema espanyol aquest estiu mateix

Segons el responsable de grup de sistemes elèctrics de potència de l’IREC, José Luís Domínguez, “la xarxa elèctrica té, a més, mecanismes per a aïllar la fallada elèctrica i reconduir l'electricitat en poques hores".

Aquest fet va succeir aquest estiu, quan es va produir una gran caiguda del servei en tota la península per un tall en la interconnexió amb França i "es va recuperar en poc temps", subratlla Domínguez.

L'expert ha assegurat que a Espanya la xarxa elèctrica és fiable en un grau alt i, a més, per llei ha de complir que de mitjana el temps màxim per usuari sense servei sigui inferior a una hora a l'any. En aquesta línia, ha comentat que a causa del canvi climàtic molts dels operadors d'infraestructures estan treballant per a detectar els punts vulnerables i poder assegurar així que l'impacte sigui mínim.