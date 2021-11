La DO Pla de Bages té el millor vi de Catalunya elaborat amb la varietat sumoll i també el millor fet amb macabeu. Es tracta del Sumoll de Solergibert 2019, del Celler Solergibert, i el Singular Àmfora Blanc 2017, del Celler Collbaix, ambdós distingits aquest dilluns en el marc de la gala dels guardons de La Guia de Vins de Catalunya 2022, celebrada al recinte del Fòrum de Barcelona.

A la 14a edició dels premis de La Guia hi competien 1.248 referències i, per primera vegada en la seva història, han estat tres vins escumosos els que s'han endut les millors puntuacions: Enoteca Gramona Brut Nature 2006, de Gramona; Turó d’en Mota 2007, de Recaredo; i Sabaté i Coca Reserva Familiar 2012, de Sabaté i Coca.

Els dos vins de la DO Pla de Bages han estat reconeguts en les categories dels millors monovarietals elaborats amb varietats autòctones. Josep Maria Claret, propietari de Collbaix, ha valorat molt positivament el guardó obtingut pel seu Singular Àmfora Blanc 2017, un vi blanc que, com el seu nom indica, s'elabora dins d'una àmfora de terrissa, i que és "molt complex, profund i aromàticament amb moltíssims matisos". La distinció, diu, "és una premi a la nostra vinya centenària, que és de principi del segle XX i una de les millors de la comarca, i també un reconeixement merescut a tants anys de mantenir-la generació darrere generació".

Igualment satisfet s'ha mostrat Josep Solergibert, propietari del celler Solergibert. Afirma que el premi obtingut aquest dilluns "és un reconeixement al territori" i torna a posar en valor una varietat, el sumoll, "durant anys oblidada i arrencada". Les dues vinyes d'on es verema el raïm per elaborar el Sumoll de Solergibert, explica, tenen 78 i 80 respectivament i assegura que disposar-ne és un tresor, ja que cal esperar uns 40 anys per obtenir un raïm bo d'aquesta varietat de gra gros i pell molt fina. El resultat, promet Solergibert, és un vi que "aconsegueix ficar el paisatge dins de l'ampolla i que en provar-lo et trasllada al bosc".

La gala de lliurament dels Premis de La Guia ha estat conduïda per la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueras, acompanyada pels directors de La Guia, Silvia Naranjo i Jordi Alcover, així com per Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació de la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i Alba Balcells, directora general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

Durant la cerimònia s’ha fet entrega també del Premi Honorífic, que en aquesta edició ha estat per a Joan Juvé Santacana, president de Juvé & Camps.

Vins premiats en aquesta edició

El palmarès de La Guia de Vins de Catalunya 2022 ha estat el següent:

Millors vins de La Guia 2022: Enoteca Gramona Brut Nature 2006 , de Gramona; Turó d’en Mota 2007 , de Recaredo; i Sabaté i Coca Reserva Familiar 2012 , de Sabaté i Coca.

, de Gramona; , de Recaredo; i , de Sabaté i Coca. Premi La Guia 2022 al Millor Vi Negre : Les Tallades de Cal Nicolau 2016 , Orto Vins, DO Montsant; Scala Dei Masdeu 2016 , Scala Dei, DOQ Priorat; Venus de la Figuera 2017 , Venus La Universal, DO Montsant; i Teixar 2016 , Vinyes Domènech, DO Montsant.

: , Orto Vins, DO Montsant; , Scala Dei, DOQ Priorat; , Venus La Universal, DO Montsant; i , Vinyes Domènech, DO Montsant. Premi La Guia 2022 al Millor Vi Blanc : Vd’O 6.18 2018 , Vinyes d’Olivardots, DO Empordà.

: , Vinyes d’Olivardots, DO Empordà. Premi La Guia 2022 al Millor Vi Rosat : La Pell Vi Clar Parcel·la El Vinyet 2019 , Lagravera, vi sense DO; i Quinze 2020 , Ramon Andreu, DO Terra Alta.

: , Lagravera, vi sense DO; i , Ramon Andreu, DO Terra Alta. Premi La Guia 2022 al Millor Vi Brisat : Trementinaire 2018 , Herència Altés, DO Terra Alta; Contrapàs 2019 , Vinyes dels Aspres, DO Empordà; i Blanc de Closos 2019 , Costers del Priorat, DOQ Priorat.

: , Herència Altés, DO Terra Alta; , Vinyes dels Aspres, DO Empordà; i , Costers del Priorat, DOQ Priorat. Premi La Guia 2022 al Millor Vi Dolç : Masia Pairal Can Carreras Garnatxa , DO Empordà; i Vimblanc , Cellers Unió, vi sense DO.

: , DO Empordà; i , Cellers Unió, vi sense DO. Premi La Guia 2022 al Millor Vi Ranci: Memòries del Priorat, Costers del Priorat, DOQ Priorat.

Per varietats, els premis als millors vins monovarietals elaborats amb varietats autòctones han estat: