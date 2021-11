El producte interior brut (PIB) de l’eurozona va créixer el 2,2% entre juliol i setembre respecte al trimestre anterior, i la taxa d’ocupació va augmentar el 0,9% en el mateix període, segons les estimacions publicades ahir per Eurostat. Al conjunt de la Unió Europea, l’avanç del PIB va ser del 2,1% i el nombre de persones amb feina també va créixer el 0,9%.

L’oficina d’estadística comunitària va confirmar el seu càlcul preliminar de l’octubre sobre l’evolució del PIB el tercer trimestre, que va ser una dècima superior al dels tres mesos previs tant als països de l’euro com als Vint-i-set. En comparació del tercer trimestre del 2020, l’augment del PIB va ser del 3,7% a l’àrea de l’euro i del 3,9% a la UE. El segon trimestre de l’any el creixement interanual havia estat del 14,2% i del 13,7%, respectivament, per l’efecte comparatiu amb el mateix període del 2020, quan hi va haver caigudes rècord del PIB pel confinament.