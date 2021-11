Lloret de Mar acull des d’ahir el Congrés Mundial de Turisme Esportiu. Es tracta d’un esdeveniment que agrupa diversos representants dels àmbits de l’esport i el turisme per reflexionar sobre com s’ha d’enfocar el sector en un futur. L’obertura del congrés va anar a càrrec del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, qui va detallar que el turisme esportiu té un impacte econòmic de 558 milions d’euros a Catalunya.

D’aquests diners, 269 són d’impacte directe, mentre que 133,5 són d’impacte indirecte i 155,5 més d’induït. Per aquest motiu, Torrent va afirmar que aquest tipus de turisme és «fonamental» a Catalunya i el Govern vol seguir «potenciant» aquest model de visitant actiu que decideix fer una estada a Catalunya per practicar esport, encara que Catalunya ja en sigui «pionera». Malgrat tot, Torrent va destacar que cal repensar el sector turístic i fer-ho amb una òptica de sostenibilitat mediambiental i social. De fet, el conseller va afirmar que el primer repte del turisme esportiu és, com en molt altres àmbits econòmics, reactivar l’economia després de l’aturada que ha imposat la pandèmia.

De tota manera, Roger Torrent creu que la crisi sanitària és també una oportunitat per replantejar un model turístic més sensible amb el medi ambient i que tingui en compte aspectes com la salut o la natura. El conseller va animar tots els empresaris a buscar maneres per aplicar les quatre D: Diversificar, Desestacionalitzar, diferenciar-se d’altres destinacions, i aconseguir més despesa per visitant.

Alguns d’aquests temes es van tractar al llarg de la primera jornada del congrés, que se celebra a Lloret de Mar en un format híbrid. De fet, part dels ponents van connectar amb el debat per videoconferència. El congrés, però, va estrenar una nova eina que ha permès portar alguns ponents a la sala a través d’un holograma. És el cas de Kilian Jornet. Durant la seva intervenció, Jornet va recordar que el turisme esportiu va lligat a la preservació del medi ambient, ja que bona part de les pràctiques esportives es fan en plena natura. Segons Jornet, això dona una sensibilitat especial als visitants envers la natura i la preservació de la fauna i la flora.

Per altra banda, Kilian Jornet va remarcar la importància d’intentar reduir la petjada de carboni evitant viatges llargs. L’esportista també va apuntar que part dels productes que es regalen als participants de competicions esportives (samarretes, gorres i altres peces de roba o equipament) podrien ser fets amb material reciclat per contribuir en la sostenibilitat mediambiental.