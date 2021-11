El mercat laboral espanyol necessitarà cobrir gairebé 10 milions de llocs de treball que sorgiran d’aquí al 2030 i la formació professional es perfila com a clau per capacitar i formar la major part de les persones que ocuparan aquestes feines, segons l’anàlisi feta per CaixaBank Dualiza i Orkestra-Institut Basc de Competitivitat en l’Informe anual de l’Observatori de l’FP.

La major part d’aquestes oportunitats d’ocupació, el 90%, seran per substitució mentre que poc més del 10% correspondran a nous llocs de treball. A més, de totes aquestes noves possibilitats de trobar feina, el 80% sorgiran en el sector serveis, segons determina l’anàlisi.

Les conclusions formen part de l’estudi anual per totes dues institucions amb les dades recollides a l’Observatori de la Formació Professional mitjançant el qual es fa una fotografia concreta i detallada de l’evolució de lFP al país l’últim any i s’analitzen les tendències que seguirà l’’FP i el mercat de treball.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va participar en la presentació de l’estudi i va advertir de la necessitat d’actuar «amb rapidesa i decisió» per evitar el «desacoblament entre oferta i demanda al mercat de treball» que es registra actualment. Si no es fa, va afegir, «el problema es pot fer ingestionable». De fet, va recordar que «hem d’afrontar uns nivells de jubilació per als quals no tenim prou substitució i necessitem encara més formació per a persones que ja treballen, però que hauran d’assumir noves funcions». Va afegir que l’informe ««evidencia una dimensió de la nostra formació que no hem d’oblidar, i és que, quan pensem en la formació, no només hem de pensar en els nostres joves, sinó en la incorporació d’habilitats durant tota la vida professional dels nostres ciutadans».

Aquesta és una de les alertes a mitjà termini que es destaca a l’informe, l’envelliment de la població (els més grans de 64 anys representaran el 26,5% del total el 2035) i la falta de nous estudiants potencials, ja que la població de 15-19 anys començarà a disminuir a partir del 2025.