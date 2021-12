En aquest pont llarg de desembre, que per alguns pot arribar a ser un cap de setmana de fins a cinc dies gràcies als festius del 6 i 8 de desembre, molta gent agafarà el cotxe per fer una escapada. I per fer-ho, abans haurà de passar per la benzinera a omplir el dipòsit.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern Central ofereix el preu actualitzat de totes les gasolineres del país. Així, consultant el seu web, es pot saber quines són les benzineres on et sortirà més barat omplir el dipòsit del cotxe abans de fer el viatge (o tornant). En el cas de la gasolina 95, a Manresa, el preu més baix l'ofereixen la benzinera Bonarea del polígon dels Dolors i GM Oil del carrer Sallent (ambdues a 1,337), seguides per Manresa-Gasoils Rovira, del carrer dels Dolors (1,359). En el cas dels conductors de gasoil A, també troben el combustible més barat a la Bonarea dels Dolors i el GM Oil del carrer Sallent (1,197). Petroset, a l'avinguda Pirelli, és el tercer establiment que els acompanya al podi (1,229).