José Antonio Martínez Álamo, que va estar al capdavant d’ICL Iberia i en va impulsar l’anomenat Pla Phoenix per a l’explotació de Súria, ha mort a l’edat de 62 anys. Fins a final del 2016 va ser president d'ICL Iberia i chairman d'ICL Europe, i va deixar la companyia després d'onze anys al capdavant del projecte miner bagenc.

Nascut a Barcelona l'any 1959, José Antonio Martínez Álamo havia exercit càrrecs de direcció als sectors químic i alimentari. A la comarca del Bages va arribar el juliol del 2005 procedent del grup Aragonesas, enmig d'una intensa batalla laboral a les mines de Sallent. Martínez Álamo, que substituïa el portuguès Joan Carrelo, que va deixar el càrrec en ple conflicte, era el cinquè conseller delegat nomenat per Iberpotash i el primer d'origen espanyol. La situació de la mineria al territori era crítica i estava mancada d'un projecte de futur que en garantís la supervivència.

Sis anys més tard, l'empresa anunciava la posada en marxa del pla Phoenix, que suposa una aposta decidida per la continuïtat de l'explotació minera a Súria i per la diversificació del negoci gràcies a una inversió en l'aprofitament de la sal extreta de la mina.

La presidencia de Martínez Álamo va estar marcada per la controversia per la situación dels runams, en especial el del Cogulló de Sallent, i per les successives sentències que van anar caient damunt d’aquest dipòsit salí. Tanmateix, al final del seu mandat deixava la mineria bagenca encarrilada per a les properes dècades i amb el compromís de l'eliminació del polèmic runam en uns cinquanta anys.