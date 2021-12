La sala d'oci nocturn Coco Village avançarà la celebració de la Nit de Cap d'any i celebrarà aquest dimecres la sessió prevista pel dia 31 de desembre. Així ho ha anunciat a través de les xarxes el local gestionat pel Grup Ítaca. El grup obrirà les portes del club la nit del 22 per majors de 16 anys en l'horari habitual, però no ho farà a SevenSeven, l'altre espai que gestiona. Aquest canvi de data s'ha decidit per compensar el possible tancament de l'oci nocturn a partir de la nit del 23 al 24.

Roger Clotet, cofundador del Grup Ítaca, ha expressat la seva indignació davant l'anunci del Govern. "És el segon any, calia reforçar el sistema sanitari i anticipar-se" ha comentat l'empresari qui també crítica els polítics "de no haver fet els deures".

L'empresa ha anunciat que es troba pendent de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a qui demana que "posi sensatesa, perquè el tancament provoca un dany irreparable al sector". El grup ha assegurat que aquesta decisió serà clau per saber com actuarà davant dels pròxims esdeveniments programats. Es troben en la mateixa situació les sales Stroika i Casablanca. Gestors d'ambdós locals han informat al diari que no tenen previst avançar la sessió de la Nit de Cap d'Any i resten a l'espera de la decisió del TSJC. Serà aquesta institució l'encarregada d'avalar la nova bateria de restriccions anunciades ahir pel govern per fer front a l'augment de casos de covid-19.

Indignació del Gremi de discoteques: "El Govern ha destrossat la millor setmana de l'any"

L'anunci de les noves restriccions ha despertat la indignació de l'oci nocturn d'arreu de Catalunya. El secretari general del Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas, ha lamentat que el Govern "ha destrossat la millor setmana de l'any" i ha assegurat que no s'esperava mesures "tan contundents". En paral·lel, els empresaris han criticat la falta de mesures alternatives i han xifrat en 50 milions d'euros les pèrdues a l'oci nocturn per Cap d'Any. Segons el càlcul del sector, aquella nit treballen uns 36.000 empleats, en 3.300 establiments i cada usuari consumeix uns 38 euros de mitjana. Han assegurat que és la nit "més important" de l'any per al sector.

Empresaris xifren en 50 milions d'euros les pèrdues a l'oci nocturn per Cap d'Any

El secretari general del Gremi d'Empresaris de Discoteques ha reconegut que no esperaven una resposta "tan contundent" i, ara, confien que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tombi la resolució. De fet, ja han anunciat que presentaran un recurs, ja que consideren que les noves restriccions anunciades per la Generalitat són "desproporcionades" i els "falta idoneïtat". Mas ha afegit que l'oci nocturn i l'ús del certificat Covid "han contribuït a augmentar els percentatges de vacunació" i que el tancament d'aquests negocis provocarà que els carrers "estiguin plens de gent, hi haurà botellots i l'economia del país anirà enrere".