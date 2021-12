L'empresari Elon Musk ha venut els últims dies 934.090 accions de Tesla, per valor de 1.020 milions de dòlars, segons documents publicats per la Comissió del Mercat de Valors dels Estats Units (SEC).

Musk, que ha informat els seus seguidors a Twitter que aquest any pagarà al voltant d'11.000 milions de dòlars en impostos, ja ha venut des del novembre accions del fabricant d'automòbils elèctrics per valor d'uns 15.000 milions de dòlars.

La CNBC també ha informat que Musk ha exercit opcions per comprar d'1,6 milions d'accions de Tesla a un preu de 6,24 dòlars per acció com a part d'un paquet de compensació acordat el 2012. Avui, el valor de les accions de Tesla s'ha situat en 1.077 dòlars per títol.

El diari The Wall Street Journal apunta que la participació de Musk a Tesla se situa ara al voltant dels 177 milions d'accions. Forbes estima que Musk és l'home més ric del món amb una fortuna aproximada de 275.000 milions de dòlars.

Musk no rep salari pel seu paper com a conseller delegat de Tesla ni de l'empresa aeroespacial SpaceX i ha optat sempre ser compensat amb accions de les dues companyies.

Això ha permès a Musk no pagar impostos relacionats amb la seva extrema fortuna perquè als Estats Units els contribuents només paguen impostos pels seus ingressos o quan venen accions.

Per finançar el seu estil de vida, Musk rep préstecs d'entitats financeres amb el valor massiu de les seves accions.

Musk està forçat a liquidar un 10% de les seves accions, fet que l'obligarà a pagar 11.000 milions de dòlars en impostos, per poder rebre en els propers mesos opcions sobre accions per valor de 23.000 milions de dòlars.

Les opcions expiren a l'agost del 2022. Si Musk hagués esperat al 2022, hauria hagut de pagar una quantitat més elevada en impostos.

A principis de novembre, Musk va consultar els seus 62,5 milions de seguidors a Twitter sobre si hauria de vendre un 10% de les seves accions. "S'ha parlat molt de beneficis no realitzats com una forma d'evitar pagar impostos així que proposo vendre el 10% de les meves accions a Tesla. Ho recolzes?", va preguntar Musk. La resposta majoritària va ser el “sí” i l'empresari va vendre 14.000 milions de dòlars en accions de la companyia.