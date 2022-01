Les matriculacions de cotxes a Catalunya durant l’any 2021 han caigut el 10,5% en termes interanuals. Al llarg d’aquest darrer exercici, al país s’han entregat 110.728 unitats, segons les dades publicades ahir per les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam. En paral·lel, les vendes de motocicletes han disminuït el 5,5% respecte a l’any passat, amb Catalunya com la comunitat on més s’han reduït les matriculacions, segons dades facilitades per la patronal Anesdor. Les associacions assenyalen la pandèmia i la crisi dels semiconductors com a principals frens al creixement i confien que l’arribada dels fons europeus i la mateixa recuperació econòmica milloraran la situació del sector el 2022.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, les matriculacions de turismes durant l’any 2021 s’han incrementat l’1%, fins a les 859.477 unitats. Els impulsors del creixement han estat els vehicles electrificats, híbrids i de gas, que enguany han incrementat el 55% el nombre d’entregues. Quant als segments de dièsel i gasolina, les vendes han disminuït el 27,4% i el 8,4%, respectivament. En relació amb el sector de les dues rodes, a tot l’Estat s’han venut 193.324 vehicles –les estadístiques inclouen ciclomotors, motocicletes, tricicles, quadricicles lleugers i quadricicles pesants-, el 5% més que l’any passat. De fet, en la majoria de comunitats milloren les xifres en comparació del 2020, amb les úniques excepcions de Catalunya (-5,5%), Madrid (-3,8%) i el País Basc (-0,3%). Cupra bat rècord de vendes Per la seva banda, Cupra, filial de Seat, amb seu a Martorell, ha multiplicat les vendes per quatre i ha batut el 2021 el seu rècord de vendes a Espanya, malgrat l’entorn advers, assegura la companyia. Així, es posiciona com la marca que ha crescut més a l’Estat amb 11.090 unitats matriculades, segons la companyia. En concret, el Formentor s’ha convertit en la revelació del mercat i ha suposat el 80% de les vendes de Cupra, assegura la filial de Seat. Pel que fa al Born, recentment llançat al mercat, completarà la seva oferta de motors i bateries les pròximes setmanes, i suposa l’inici de l’era de l’electrificació de Cupra, que té l’objectiu de convertir-se en una marca 100% electrificada el 2030.