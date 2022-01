Taurus Group , amb seu a Oliana, va anunciar ahir l’entrada al sector de l’automoció amb l’adquisició de l’empresa Nifco Products Espanya, subsidiària del grup japonès Nifco, per un import proper als 11 milions d’euros. L’empresa, que és especialista en la industrialització i injecció de components funcionals de plàstic per al sector de l’automòbil, passarà a anomenar-se Tag Automotive. La filial espanyola de Nifco té 167 treballadors i una planta a Terrassa d’11.748 metres quadrats i subministra fabricants com Seat, Audi, Volkswagen, Nissan, Volvo i el Grup Antolin, entre d’altres. Segons va explicar la nova propietat en un comunicat, Tag Automotive mantindrà la seva estructura i la plantilla.

A més, el Grup Taurus té previst un pla d’inversió de cinc milions d’euros amb l’objectiu d’arribar a una facturació de 30 milions d’euros en un termini de tres anys.

La companyia va assenyalar que l’operació forma part del pla d’innovació i reindustrialització del Grup Taurus a Europa enfocat en la indústria 4.0. «Una adquisició que també suposa per a la companyia d’Oliana un pas més en la diversificació de negocis referents que l’aportin know how per seguir consolidant la seva posició a Europa», afegeix.

En el comunicat, la companyia situa entre els reptes de la nova etapa de Tag Automotive la fabricació de components per impulsar la indústria del vehicle elèctric en projectes com la plataforma de conducció elèctrica modular desenvolupada per a la gamma ID del Grup Volkswagen.

Taurus Group va mantenir una tendència de creixement el 2020 tot i la irrupció de la pandèmia i va tancar el 2021 amb bones perspectives, de manera que va consolidar la seva expansió. Segons fonts de l’empresa de petits electrodomèstics el 2020 va facturar més de 219 milions d’euros, el 6,78% més que l’any anterior. Les bones xifres s’expliquen per l’evolució del negoci a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i Amèrica del Nord, a més de la incorporació de la firma Supra France, la divisió de calefacció per a biomassa del grup empresarial. A més, l’augment de vendes va situar l’indicador financer EBITDA a nivells històrics, amb un valor de 19,2 milions d’euros, un milió més que al 2019.

L’empresa va ampliar l’any passat la presència del grup als mercats europeus, amb una filial a Polònia, i en va consolidar d’altres com la d’Alemanya. A més, no destacava noves adquisicions en mercats internacionals.

Ara, amb l’adquisició de Nifco, Taurus Group fa un pas més en la seva diversificació de negoci.