La proposta del hub de descarbonització va rebre ahir l’aval definitiu de la comissió de reindustrialització de Nissan, que també treballa per reservar una part de Zona Franca a un altre projecte sense descartar introduir-hi algun ús logístic. La comissió es va reunir i va confirmar l’aposta pel hub que lideren QEV Technologies i Btech, un projecte que preveu invertir 800 milions d’euros (entre 150 i 200 milions en ajuts públics) per produir vehicles elèctrics de diferent tipologia i amb marques diferents.

Amb l’aval, la comissió va decidir parlar amb els promotors per concretar detalls del projecte industrial i de l’ocupació que generarà. De moment, han avançat que en una primera fase, en dos anys, poden absorbir els prop de 1.400 empleats que queden per col·locar de Nissan i creuen que podrien arribar a les 4.000 ocupacions en cinc anys. Segons fonts de la comissió, amb la multinacional Nissan, administracions públiques i sindicats, la proposta del hub no ompliria tot el centre de la Zona Franca, el més important dels tres de la companyia nipona, i quedarien lliures entre 40.000 i 50.000 m2 per a un altre ús industrial, que permetria l’entrada d’un altre projecte. Així, es va tornar a posar sobre la taula la possibilitat de dedicar algun espai, fins i tot en altura, a una activitat logística. Els sindicats, els més poc inclinats a acceptar aquest ús, es van obrir a valorar la proposta sempre que estigui vinculada amb el hub i garantint condicions laborals d’igualtat per als empleats.

D’altra banda, encara que fins ara es donava per fet que el hub també es quedaria el centre de Sant Andreu, han sorgit dificultats que ho podrien fer perillar, i això podria portar una part d’aquesta activitat al centre de Montcada i Reixac. Amb tot, Montcada estava destinada al fabricant de motocicletes elèctriques Silence, que, si es confirma l’entrada del hub en aquesta fàbrica, podria haver de renunciar-hi i plantejar-se potser ocupar una part de la Zona Franca. El comitè d’empresa de Nissan va informar els treballadors que Silence havia alertat que si no és el projecte triat per a la planta de Montcada «no estaria interessada a continuar en el procés».