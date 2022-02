La nova Taula Berguedana d’Infraestructures i Territori de l’ACEB (TBIT), fins ara la Taula de la Construcció del Berguedà, considera que caldria fer unes jornades per explicar el projecte de la futura estació prevista a la zona sud de la Rasa dels Molins a la ciutadania i que l’Ajuntament de Berga hauria d’insistir a la Generalitat perquè s’executés el projecte d’una vegada per totes, i a la vegada, aprofitar la construcció de la nova infraestructura per desenvolupar la zona.

V ser una de les qüestions tractades en l’última reunió, en la qual es va fer efectiu el canvi de nom d’una comissió que treballa sobre temes de territori, urbanisme, infraestructures i sostenibilitat. A més, el canvi de nom també ha anat acompanyat d’una renovació de la imatge, adaptada al nou caire que emprèn la comissió. L’objectiu és tractar temes que afecten la comarca en els àmbits esmentats. Per exemple, el gener es va fer una reunió amb Berga Comercial per aportar coneixement i treballar l’APEU de Berga (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) que l’entitat comercial està impulsant. Durant la darrera reunió la taula també va parlar de l’edició d’enguany de Firhàbitat i de possibles formacions que poden ser d’interès per als professionals del territori en aquest àmbit. La TBIT la integren una desena de professionals de diferents sectors, com enginyers, aparelladors, ambientòlegs, constructors, arquitectes, promotors, etc. Actualment està formada per Joan Boixader, enginyer; Queralt Canudas, ambientòloga; Jordi Claramunt, aparellador; Joan Hernando, enginyer; Rosa Prat, constructora i promotora; Josep Roca, constructor i promotor; Salvador Travesa, arquitecte, i Josep Xoy, arquitecte.