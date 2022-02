El Govern projectarà al Mobile World Congress 2022 la seva aposta estratègica per la nova economia de l’espai, presentant els beneficis de la connectivitat 5G que ofereix l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit de la Generalitat en un audiovisual hologràfic de 360 graus que es presentarà oficialment el primer dia de congrés, el 28 de febrer. El Departament de Polítiques Digitals defineix l’experiència hologràfica que es podrà veure a l’estand com a «mai vista fins ara». Aquest any, 52 empreses, entitats i centres tecnològics estaran ubicades a la zona d’expositors dels dos estands de la Generalitat, un de 660 metres quadrats i un altre de 195, al pavelló 4 del recinte de la Fira de Gran Via. Dins l’estand, hi seran presents tres de les entitats col·laboradores de l’Estratègia NewSpace de Catalunya: la Fundació i2cat, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.