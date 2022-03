L'atur registrat a Catalunya baixa al febrer i cau en 142 persones, un 0,4% menys que al gener, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social. En total, hi ha 371.660 catalans desocupats, una reducció del 27,45% respecte del febrer del 2021. De fet, la xifra d'atur registrat és la més baixa en el mes de febrer des del 2008. Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social puja en 21.247 persones i s'han creat 144.521 feines més que fa un any (4,3%). Al conjunt de l'Estat l'atur ha baixat en 11.394 persones (-0,36% respecte al gener) i ha assolit el rècord d'un 22% de contractes indefinits.

En comparació amb el febrer del 2019, abans de l'arribada de la covid-19, a Catalunya hi ha gairebé 25.000 aturats menys. Aleshores n'hi havia 396.642. A l'Estat, el febrer ha tancat 3.111.684 persones a l'atur. Respecte al mateix mes del 2021 suposa un descens de 897.105 persones (-22,38%). Segons el Ministeri de Treball, es tracta de la baixada interanual més elevada de la sèrie històrica.

L'atur a Catalunya només baixa a la demarcació de Tarragona

La demarcació de Tarragona ha concentrat la reducció del nombre d'aturats catalans amb una caiguda de 491 persones (-1,03%) respecte al mes passat. En canvi, a la resta de demarcacions ha augmentat. A Lleida hi ha 166 aturats més que al gener (+0,81%), a Barcelona 178 (+0,7%) i a Girona 5 (+0,01%).

D'altra banda, dels 371.660 aturats a Catalunya el mes de febrer, 160.977 són homes i 210.683 són dones. Així mateix, del total d'aturats 22.578 són menors de 25 anys.

Per sectors d'activitat, on més s'ha reduït l'atur és en la construcció (-691 persones), seguit dels serveis (-600 persones). Per contra, hi ha més aturats en l'agricultura (166 desocupats més) i en la indústria (2 desocupats més).

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes de febrer amb 74.226 aturats, 197 més que al gener (+0,27%) i 44.655 menys en termes interanuals (-37,56%).

Descens de contractes

Malgrat la reducció de l'atur registrat, aquest febrer s'han signat 217.317 contractes a Catalunya, 7.870 menys respecte al gener (-3,49%). En comparació amb el febrer de l'any passat, però, el nombre de contractes signats creix en 45.190, el que es tradueix en un increment del 26,25%.

A Catalunya, dels 217.317 contractes signats, 62.402 són indefinits (28,7% del total), mentre que el 71,3% restant són temporals. Pel que fa als indefinits, això suposa un augment del 33,3% respecte al gener, mentre que pels temporals la caiguda és del 13,16%. La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat.

De fet, durant el gener s'ha batut un nou rècord de contractes indefinits a l'Estat, que han representat un 22% del total. Així, 316.841 contractes han estat d'aquest tipus. En termes interanuals, representa un increment del 139,25%. Si es compara amb abans de la pandèmia, la contractació indefinida s'ha concentrat als sectors de l'agricultura i la construcció, respectivament. Entre gener i febrer s'han signat 555.513 contracte indefinits.

El Ministeri de Treball ha destacat que durant el mes de febrer s'ha reduït en un 19,5% els contractes per obra i servei. De fet, aquesta és una de les modalitats contractuals que s'han suprimit amb la nova reforma laboral.

La Seguretat Social guanya 21.247 afiliats

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat en 21.247 persones entre gener i febrer i se situa lleugerament per sobre dels 3,5 milions, el que representa un augment el 0,61%. En termes interanuals, la Seguretat Social ha guanyat 144.521 afiliats a Catalunya, un 4,3% més, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social ha tancat el febrer fregant els 20 milions d'afiliats (19.934.481), la dada més alta de la sèrie. La xifra que suposa un increment de 37.726 persones respecte al gener (+0,19%) i supera en prop de 450.000 treballadors el nivell d'afiliació previ a la pandèmia, segons el Ministeri.

26.420 treballadors en ERTO

El nombre de treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) s'ha situat a Catalunya en els 26.420. D'aquests, 23.155 són per la covid-19. En concret, 14.529 catalans inclosos en un expedient tenien la feina suspesa totalment, mentre que 11.891 treballaven a jornada parcial.

Al conjunt de l'Estat hi ha 101.736 treballadors en ERTO per la covid-19, el que suposa un 0,6% del total d'afiliats. La xifra s'ha reduït en 800.000 persones en un any.